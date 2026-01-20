La millonaria oferta de Aníbal Mosa para aumentar su control en Colo Colo: busca un 30% adicional en Blanco y Negro

Aníbal Mosa lanzó una OPA con el objetivo de convertirse en el accionista mayoritario de Blanco y Negro y doblar sus acciones en la concesionaria.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, realizó una millonaria oferta para aumentar su poder en la concesionaria que controla a Colo Colo.

El timonel del conjunto albo lanzó una OPA (Oferta Pública de Adquisición) para comprar hasta 30 millones de acciones de la Serie B emitidas por Blanco y Negro S.A.

La propuesta de Mosa apunta al 30% de la firma y ofrece $150 por cada acción, lo que equivale al 61% por sobre el valor actual: $93. De esta forma, la operación superaría los $4.500 millones (más de 5 millones de dólares).

“El objetivo de la Oferta es alcanzar una participación accionaria que permita al Oferente consolidar una posición de control en la Sociedad. Dicha posición, se espera que permita facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la Sociedad”, detalla el timonel del Cacique en el documento.

Considerando que actualmente tiene el 36% de las acciones de Colo Colo, Aníbal Mosa pasaría a poseer el 66% de las acciones del club si se concreta la operación.

El bloque del empresario sirio tiene tres votos dentro de los nueve que tiene el directorio de ByN, donde cuatro son de Vial y dos del Club Social y Deportivo. En caso de que obtenga un mayor control en la concesionaria, el puertomontino aumentaría sus votos en el directorio, lo que se traduciría en una mayor facilidad para tomar decisiones afines a sus objetivos.