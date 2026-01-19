Encuesta Cadem: 57% cree que actuar de Carabineros en el estallido social fue proporcional a la violencia en las calles

A raíz de la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, el estudio abordó el actuar de los uniformados durante el estallido social.

Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem abordó el actuar de Carabineros durante el estallido social, a raíz del fallo que absolvió a Claudio Crespo en el caso respecto de Gustavo Gatica.

Sobre este hito noticioso ocurrido la semana pasada, un 83% aseguró haber escuchado sobre este tema, mientras que un 50% se mostró a favor de la decisión que tomó la justicia, frente a un 39% que se declaró en desacuerdo.

Tras esto, la encuesta Cadem consignó que un 57% cree que el uso de la fuerza utilizada por Carabineros durante el estallido social, “fue proporcional dada la violencia que había en las calles“. En tanto, un 38% sostuvo que “fue excesiva y abusaron de su poder”.

En ese sentido, un 70% se mostró a favor de la Ley Naín-Retamal, la cual fortalece a militares y policías en el ejercicio de sus funciones en el orden público.

Por último, un 47% se mostró en desacuerdo que el presidente Gabriel Boric haya expresado su desconcierto con respecto al fallo que absolvió al ex oficial Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica.

Además, un 50% se mostró en desacuerdo con que expresara su tristeza con que, pese a que se confirmó que el ex uniformado disparó a Gatica, no recibió condena alguna.