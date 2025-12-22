El informe, titulado Desafío Invisible: salud mental en el trabajo, destaca la profunda brecha entre las necesidades de los trabajadores y la respuesta de las empresas.

Un estudio reciente de Laborum, realizado en colaboración con Combo, reveló un panorama preocupante sobre la salud mental laboral en Chile, ubicando al país entre los más afectados de la región.

El informe, titulado Desafío Invisible: salud mental en el trabajo, destaca la profunda brecha entre las necesidades de los trabajadores y la respuesta de las empresas.

Según los datos, el 54% de los trabajadores chilenos ha recibido o tiene un diagnóstico relacionado con la salud mental.

Entre los problemas más frecuentes se encuentran la ansiedad generalizada (33% de los casos), seguida por el trastorno depresivo mayor y la ansiedad social, ambos con un 14%. Estas cifras colocan a Chile como el país de la región donde más personas se autoreportan con estos diagnósticos.

Estrés laboral al máximo: cómo algunos jefes afectan la salud mental de los trabajadores en Chile

El estudio también apunta a las relaciones en el trabajo como un factor clave en el deterioro del bienestar mental. Esto porque un 74% de los encuestados afirmó que su salud mental se vio afectada por la relación con su jefe o jefa, mientras que un 51% señaló que conflictos o tensiones con compañeros influyeron en su malestar.

En comparación con otros países de la región, Chile, junto con Argentina, lidera en cuanto a trabajadores que responsabilizan a sus jefaturas por problemas de salud mental, superando a Panamá, Ecuador y Perú.

A pesar de la alta prevalencia de diagnósticos, muchos trabajadores mantienen su situación en reserva , ya que un 59% no informó a su jefe sobre su condición. Entre quienes sí lo hicieron, los resultados fueron mayormente negativos, ya que el 41% dijo que la empresa no tomó ninguna medida, un 22% recibió algún tipo de apoyo, y otro 22% fue despedido tiempo después de revelar su situación. Además, un 12% experimentó un trato distinto tras comunicar su estado de salud.

La percepción de desinterés por parte de las empresas es clara, ya que siete de cada diez trabajadores indicaron que no existen prácticas de bienestar en su organización, y un 54% señaló la ausencia de políticas de acompañamiento en salud mental. Asimismo, el 82% cree que a las empresas no les importa su salud mental, cifra que lidera la región junto a Argentina.

Aunque más de la mitad de los trabajadores reporta algún diagnóstico, solo un 9% trabaja en empresas que cuentan con políticas formales de apoyo a la salud mental.