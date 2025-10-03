Incendio en Costanera Center: así será la reapertura del mall tras la emergencia

La empresa anunció la noticia luego de recibir el visto bueno tanto de Bomberos como de Carabineros.

Cencosud, a través de un comunicado de prensa, confirmó que se abrieron las puertas del Costanera Center luego del incendio que afectó a la tienda de la marca Skechers, producto de una pantalla publicitaria.

Según detalló la empresa, el centro comercial ya abrió las puertas para el público, exceptuando el tercer piso donde se encuentra la zona afectada por el incidente de la madrugada.

Junto con eso, quisieron aclarar que “no se registran daños en los locales contiguos a la tienda afectada” y que “se activaron los protocolos de emergencia, en los que previamente han sido capacitados los trabajadores de Cenco Costanera, lo que contribuyó a que la evacuación se llevara a cabo de buena manera”.

La reapertura del Costanera Center tras el incendio se está realizando con las siguientes medidas:

Comandancia de Bomberos autorizó la apertura segregada del centro comercial.

del centro comercial. Carabineros apoyó en la coordinación del tránsito y aperturas de accesos y estacionamientos.

Nuestros equipos y colaboradores especialistas verificaron que las condiciones de seguridad sean las adecuadas para la apertura , incluyendo la revisión final de los sistemas de energía y otros.

, incluyendo la revisión final de los sistemas de energía y otros. En este momento se está realizando un ingreso controlado por accesos seguros.

Por último Cencosud agradeció “el rápido actuar y apoyo de Bomberos, Carabineros y nuestros colaboradores”. Además, confirmaron que ya se “inició una investigación para determinar las causas del incidente“.