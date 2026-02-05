Creció más de un 70%: las millonarias utilidades que reportó Cencosud en 2025

El conglomerado fundado por Horst Paulmann comunicó su desempeño durante el año pasado, en un contexto marcado por ajustes contables en Argentina.

Cencosud -grupo fundado por Horst Paulmann- cerró el cuarto trimestre de 2025 con millonarias utilidades, marcadas por avances consistentes en su estrategia de crecimiento rentable y en la consolidación de su Ecosistema Retail. Además, destacó una fuerte mejora en su resultado final, en un contexto marcado por ajustes contables en Argentina.

Durante este período, la compañía que controla Jumbo, Easy y Paris, entre otros, registró crecimiento de ingresos en cinco de los seis países donde opera y, a nivel consolidado, una expansión del margen EBITDA Ajustado que se acercó a niveles de doble dígito. En paralelo, la Utilidad Líquida Distribuible más que se duplicó respecto del mismo trimestre del año anterior.

Eso sí, los resultados reportados se vieron marcados por la aplicación de la norma de hiperinflación (NIC 29) y la conversión cambiaria en Argentina, donde el tipo de cambio pasó de ARS 1.019 por dólar en el cuarto trimestre de 2024 a ARS 1.427 en el mismo período de 2025.

Ajuste contable y crecimiento real

En cifras reportadas, los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron $4,43 billones, lo que representa una caída de 8,1% interanual. Sin embargo, excluyendo el efecto de Argentina, los ingresos crecieron 1,2% frente al mismo período del año anterior, impulsados por mejoras en la mayoría de los mercados.

En Chile, Cencosud mostró crecimiento en los negocios de Supermercados y Mejoramiento del Hogar, mientras que Shopping Centers mantuvo un sólido avance cercano al 7,5%. En Tiendas por Departamento, en tanto, las ventas se mantuvieron prácticamente planas, en un contexto de menor tráfico turístico en comparación con 2024.

Argentina fue uno de los mercados más dinámicos en términos operacionales: los ingresos crecieron 48,6% en moneda local, superando ampliamente la inflación acumulada de los últimos doce meses (31,5%), apoyados principalmente por el desempeño de Supermercados y la incorporación de Makro.

En Estados Unidos, las ventas aumentaron 1,6% interanual en moneda local, aunque el desempeño estuvo condicionado por un consumo más moderado y el cierre de dos tiendas de bajo desempeño. Perú registró un crecimiento cercano al 4,4%, respaldado por una operación sólida y la apertura de una nueva tienda Metro en el trimestre. Colombia, por su parte, avanzó 5,9%, con crecimiento transversal de los negocios y una recuperación secuencial. En Brasil, los ingresos reflejaron la venta de 54 tiendas Bretas, operación completada en el tercer trimestre del año.

Fuerte salto en utilidades

El EBITDA Ajustado consolidado del trimestre llegó a $434 mil millones, con una caída de 6,5% interanual en cifras reportadas, nuevamente explicada por el efecto contable de Argentina. Aun así, el margen se expandió hasta 9,8%.

En este contexto, la utilidad del trimestre alcanzó $159.935 millones, lo que representa un aumento de 342,8% respecto del cuarto trimestre de 2024. Sin considerar los ajustes de Argentina, la utilidad habría ascendido a $204.902 millones, con un alza de 148,3% interanual.

Como resultado, la Utilidad Líquida Distribuible totalizó $91.181 millones, registrando un incremento de 129,9% frente al mismo período del año anterior.

Las utilidades de Cencosud

En el acumulado de 2025, los ingresos consolidados de Cencosud alcanzaron $16.600 mil millones, con un crecimiento de 0,6% respecto de 2024 en cifras reportadas. Excluyendo el efecto de Argentina, los ingresos aumentaron 5,2%, totalizando $ 16.900 mil millones.

El EBITDA Ajustado anual disminuyó 5,8% interanual en cifras reportadas, mientras que sin el efecto de Argentina alcanzó $1,51 billones, con una baja de 3,0%, explicada principalmente por el plan de productividad implementado durante el tercer trimestre.

La utilidad acumulada de Cencosud en el ejercicio llegó a $398.119 millones, un alza de 70,4% respecto del año anterior. Sin considerar los ajustes contables de Argentina, la utilidad habría alcanzado $ 566.147 millones, lo que implica una caída de 7,9%. En tanto, la Utilidad Líquida Distribuible acumulada totalizó $ 227.718 millones, con un crecimiento de 67,2% interanual.