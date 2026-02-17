“Se acabó el súper ciclo”: el complejo panorama que vive la industria de las cerezas

Un ejemplo de ello es el desplome en el precio de la fruta, el cual descendió más de la mitad en el último tiempo.

La industria de las cerezas ve con pesimismo la llegada del Año Nuevo Chino, dejando en claro que el buen escenario que vivieron hasta hace unos meses quedó en el pasado.

De hecho, hace solo unas semanas el Banco Central dio cuenta que el sector frutícola cerró el 2025 con exportaciones récord por US$8.630 millones, un alza de 1,3% comparado a 2024.

Estas cifras se lograron, principalmente, gracias a las cerezas frescas, que alcanzaron un total de US$3.380 millones, siendo el 39% de las exportaciones del sector, convirtiéndose así en la principal fruta del país.

Pero estos primeros meses del 2026, el pesimismo abunda. Según señalaron, los precios se ubicaron por debajo de campañas históricas que vivió el sector, por lo que ya se anticipa un balance negativo. Esto, según plantearon, se debe a que la oferta superó a la demanda.

Patricio Bravo, gerente general de Agrícola Don Fortunato, fue tajante en conversación con El Mercurio. “Se acabó el súper ciclo y esos precios históricos ya no van a volver. Con márgenes más apretados, hay que plantearse si seguirá siendo negocio para quienes produzcan menos de 10.000 o 12.000 kilos por hectárea”, dijo.

A dichas palabras se sumó el académico UC y productor Juan Pablo Subercaseaux, quien a Emol explicó que “desde que subimos de 85 millones a 125 millones de cajas, nos golpeó muy fuerte en precio“.

El desplome de los precios

En cuanto a los precios, si antes rondaban entre los US$3 y US$6 por kilo, dicha cifra se desplomó a entre US$1,50 y US$2,50 por kilo. “El productor que no pueda afrontar esos costos está condenado a desaparecer”, sostuvo Patricio Bravo.

Por su parte, la directora ejecutiva de Comité de Cerezas de Frutas de Chile, Claudia Soler, aseveró a El Mercurio que la industria de las cerezas inició una nueva etapa. “La cereza pasa a ser una industria estable y competitiva, donde la rentabilidad dependerá de calidad, diferenciación y eficiencia“, indicó.