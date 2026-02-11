VIDEO – “No lo veo bien”: la emoción de Gissella Gallardo al abordar el cáncer que padece Mauricio Pinilla

La periodista contó cómo se tomaron sus hijos la noticia y cómo se encuentra su pareja en medio de un tratamiento que va “bien encaminado”.

Gissella Gallardo se refirió públicamente al cáncer a la piel que padece Mauricio Pinilla, diagnóstico que este último dio a conocer en un programa radial.

En el programa Hay Que Decirlo, la periodista señaló que “es un proceso que estamos viviendo como familia hace un tiempo, obviamente no es fácil, no es fácil. Existe mucho apoyo y contención por parte de nuestro círculo íntimo”.

“Gracias a Dios este tratamiento ya va bien encaminado y seguimos confiando a que no va a pasar a mayores. Mauricio es un hombre súper fuerte y yo sé que va a salir de esta como ha salido de muchas”, agregó.

Además, contó que “obviamente a los niños les costó la palabra cáncer, lo conversamos altiro. Cuando él recibió el diagnóstico, lo recibimos con rabia, con pena y los niños sobre todo, la palabra cáncer significa muerte para ellos por lo de mi padre”.

En su intervención, Gissella Gallardo reconoció que no estaba de acuerdo que Pinilla hiciera público el cáncer que padece, principalmente por lo difícil que fue para sus hijos.

“A Mauricio no lo veo bien. Me dijo que le nació contarlo. Fue una radio y estaba con Fernando Solabarrieta y Luka Tudor, estaban hablando sobre el tema de las enfermedades y las adicciones, se dio el contexto, se soltó y quiso compartirlo. Lo vi, vi esta declaración y le dije: Mauricio, veo que tienes muchas ganas de soltar, debes estar tranquilo. No lo veo bien porque obviamente es una enfermedad triste“, agregó.

La periodista no pudo evitar emocionarse al momento de agradecer “a este equipo maravilloso, hay personas que saben desde hace un tiempo y me han apoyado, hay días en que he tenido mucha pena”.