Avellana reemplaza a la cereza como nuevo producto estrella de exportación en Chile

Tras la peor temporada histórica del “oro rojo”, el auge del avellano europeo impulsa un proceso de reconversión en el agro chileno.

El Año Nuevo Lunar marcó durante la última década el punto más alto del calendario exportador chileno, con la cereza como protagonistas indiscutidas, sin embargo, ahora el llamado “oro rojo” enfrenta un escenario de menor rentabilidad, con otro cultivo que comienza a disparar la atención del sector: la avellana europea. Hoy aparece como alternativa de reconversión para numerosos productores.

En las semanas previas a la festividad asiática se concentra el mayor volumen de envíos de cerezas hacia China, mercado que absorbe cerca del 90% de las exportaciones de las cerezas y donde la fruta es símbolo de prosperidad y buena fortuna. Tradicionalmente, ese período aseguraba precios atractivos y resultados positivos para la industria, lo que llegó a ser definido como “súper ciclo“.

Esta vez, no obstante, la temporada no logró compensar el impacto de 2025, siendo considerada la peor campaña en la historia del rubro. En el sector se instala la idea de que terminó la etapa de expansión acelerada y comenzó un ajuste inevitable, con márgenes más estrechos y mayor competencia.

El proceso de la cereza y los números de la avellana

El proceso de la cereza no es ajeno al agro, con otros frutales ya atravesaron fases similares. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, explicó que estos ciclos son parte de la dinámica productiva.

“Hubo un ajuste en la uva de mesa, en la manzana y en los kiwis, esas tres especies hoy son muy rentables, pero tuvieron que pasar por un ajuste doloroso y en la cereza debería ocurrir algo parecido”, dijo.

En ese contexto, el avellano europeo gana atractivo. El valor de sus exportaciones pasó de US$73 millones en 2018 a US$505 millones en 2025, un crecimiento cercano a 590%. Entre 2024 y 2025, los envíos subieron de US$49 millones a US$182 millones Free on Board, mientras que en enero de 2026 alcanzaron US$51 millones frente a US$6 millones en igual mes del año anterior.

La superficie plantada también se expandió con fuerza, desde 8.686 hectáreas en 2014 a 49.263 en 2025. El Maule lidera el desarrollo, seguido por La Araucanía y Ñuble, consolidando un nuevo polo productivo impulsado por la demanda internacional.