Parcelas, terrenos y casas: las 16 propiedades de Mauricio Pinilla que salen a remate en febrero

El ex futbolista Mauricio Pinilla fue declarado en quiebra por el 15° Juzgado Civil de Santiago, tras acumular deudas que superan los $1.670 millones.
La decisión judicial se originó a raíz de obligaciones impagas vinculadas a siete entidades bancarias y acreedores, incluyendo BCI, Banco Santander, Scotiabank Chile, Universidad de los Andes, Tesorería General de la República, Primus Capital e Inversiones Yagoda Group Ltda.
El caso se remonta a 2016, cuando Pinilla inauguró el Bar Constitución en el barrio Bellavista, negocio por el que fue demandado por incumplimientos en el arriendo y por supuestas violaciones a cláusulas contractuales. Esto dio pie a un proceso de liquidación forzosa simplificada, que contempla el remate de parte de sus bienes.
La subasta incluirá 16 activos, entre ellos terrenos y propiedades en Chicureo y Las Condes, participaciones en sociedades y la marca “Pinigol”. Los remates se llevarán a cabo en distintos locales, incluyendo dependencias de QRemate y la oficina de Colliers, con fechas programadas para el miércoles 25 de febrero y el jueves 26 de marzo.
Las 16 propiedades de Mauricio Pinilla que salen a remate desde febrero
- Marca Pinigol — Sin postura mínima
- Loteo de terreno P Uno-H Antigua Hacienda Apoquindo — Mínimo de $47.399.254
- 100% de 10 acciones Inversiones Doña Matilda SpA RUT: 76.684.778-1 — Sin postura mínima
- 100% de 10 acciones Inversiones Doña Agustina SpA RUT: 76.684.777-3 — Mínimo de $1.000.000
- 100% de 100 acciones en Grosseto SpA, RUT: 77.311.027-1 — Sin postura mínima
- 98% en Asesorías e Inversiones Lumaro Limitada, RUT: 76.045.660-8 — Sin postura mínima
- 30% en Ate SpA, RUT: 76.882.983-7 — Sin postura mínima
- 100% en Inversiones Maualessan SpA, RUT 76.244.706-1 — Sin postura mínima
- 80% en Asesorías e Inversiones Maguri Limitada, RUT: 76.395.827-2 — Sin postura mínima
- 50% en Constructora London House Limitada, RUT: 76.244.867-K —Sin postura mínima
- 50% en Comercial Kavod Limitada, RUT: 76.307.495-1 — Sin postura mínima
- 25% en Bar Constitución SpA, RUT: 76.522.432-2 — Sin postura mínima
- 100% en Smarthouse SpA, RUT: 76.455.210-5 — Sin postura mínima
- 100% en SF y Asesorías Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera EIRL, RUT: 77.083.906-8 — Sin postura mínima
- 100% en Servicios Grosseto SpA, RUT: 77.868.623-6 — Mínimo de $1.000.000
- Parcela L5 Condominio Las Brisas 2 Chicureo — Mínimo de UF 36.041