Por qué aumentó el precio del SOAP 2026: seguros para motos registran alzas de más de $60 mil

Revisa dónde están los SOAP más baratos y compara precios antes de renovar tu seguro obligatorio tras los cambios de la Ley Jacinta.

Tras la implementación de la Ley Jacinta, que duplicó las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) 2026, las aseguradoras retomaron la venta del seguro, pero con un fuerte incremento en los precios, especialmente para motocicletas.

La comercialización del SOAP había sido paralizada luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) solicitara incorporar las nuevas pólizas al Depósito de Pólizas y que se publicaran en el Diario Oficial. Con la culminación de este proceso, el seguro volvió al mercado, registrando aumentos significativos en comparación con el año anterior.

Debido a lo anterior, en el caso de automóviles, station wagon y jeep, los precios que antes partían desde $4.500 a $5.000 ahora comienzan en $7.900 y pueden superar los $9.000. El SOAP de Bomberos también subió, situándose en $7.990 como valor base, sin considerar aportes a la institución.

El mayor incremento se observa en las motocicletas, donde el seguro que en 2025 costaba $37.890 ahora alcanza los $65.480, casi duplicando su valor.

En ese contexto, las compañías advierten que los montos pueden variar según actualizaciones pendientes de algunas aseguradoras.

Aumento del precio del SOAP 2026

Según la nueva normativa, por muerte, incapacidad permanente total y gastos médicos hospitalarios, la cobertura pasó de 300 UF a 600 UF (aproximadamente $23,8 millones).

Además, se redujo el plazo de pago de indemnizaciones por fallecimiento, de 10 a 7 días hábiles.

Desde la Asociación de Aseguradores de Chile, su gerente general, Marcelo Mosso Gómez, señaló que el aumento en los beneficios necesariamente impacta en los precios. No obstante, destacó que el mercado del SOAP es altamente competitivo y que los precios se tarifican considerando esta competencia. “Hemos visto que las pólizas del SOAP han mantenido relativamente estable su precio en pesos a pesar de la inflación en los últimos ocho años”, indicó al Biobío.

En consecuencia, los conductores deberán estar preparados para pagar más por su seguro obligatorio, especialmente quienes poseen motocicletas, mientras que el aumento de coberturas ofrece mayor protección ante accidentes.

En tanto, el precio de los SOAP 2026 según la información de las compañías de seguros son: