Se trata de un trámite obligatorio para todos los vehículos que circulan en el país.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer las nóminas de Tasación Fiscal para el pago del Permiso de Circulación 2026 de vehículos livianos y pesados.

En el caso de los vehículos livianos, como automóviles, camionetas, furgones, minibuses, todoterrenos y motocicletas, entre otros, el listado de este año incluye un total de 81.611 tasaciones.

La tasación fiscal de estos vehículos se utiliza para calcular el valor del Permiso de Circulación, el cual debe ser pagado al municipio que emite el permiso.

Permiso de Circulación 2026: Conoce cuánto pagarás, plazos y requisitos

Los plazos para realizar la renovación dependen del tipo de vehículo:

Para automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, automóviles de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales, station wagons y camionetas, el período de pago va del 1 de febrero al 31 de marzo. También se incluyen los carros y remolques acoplables a vehículos motorizados de hasta 1.750 kilogramos de capacidad de carga (media unidad).

Para taxis y buses, el plazo se extiende hasta el 31 de mayo.

. Para vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con motor, tractocamiones, tractores agrícolas o industriales y máquinas automotrices, la fecha límite es el 30 de septiembre.

Pago en cuotas y métodos de pago

El Permiso de Circulación puede pagarse en dos cuotas:

Primera cuota: entre el 1 de febrero y el 31 de marzo.

entre el 1 de febrero y el 31 de marzo. Segunda cuota: entre el 1 y el 31 de agosto.

Requisitos para pagar el Permiso de Circulación

Para vehículos usados:

Permiso de Circulación anterior.

Revisión técnica y certificado de gases vigente (o certificado de homologación, si corresponde).

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vigente por un año.

Tarjeta de dominio o padrón del vehículo.

No registrar infracciones pendientes en el Registro de Multas del Registro Civil.

Para vehículos nuevos:

Factura de compra y copia.

Inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).

Certificado de homologación, si corresponde.

Póliza del Seguro Obligatorio Automotriz (SOAP) vigente hasta el 31 de marzo del año siguiente.

Para conocer el monto del Permiso de Circulación 2026 según el modelo exacto de tu vehículo, debes ingresar al sitio oficial del SII HACIENDO CLIC ACÁ y completar los datos correspondientes de tu automóvil, remolque, motocicleta, camión o bus. Una vez ingresada la información, el sistema te entregará el valor preciso que debes pagar.