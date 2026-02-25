La subasta incluye un lujoso auto deportivo 2022 de la marca Pinigol, acciones en varias compañías y propiedades vinculadas al Bar Constitución.

El ex futbolista Mauricio Pinilla fue recientemente declarado en quiebra por el 15° Juzgado Civil de Santiago luego de acumular una deuda de 1.670 millones de pesos, por lo que surge la interrogante sobre dónde y cómo participar en el remate.

Sus problemas financieros se originaron tras un fallido negocio de un bar en el barrio Bellavista en 2016, donde no se pagaron arriendos y se habrían incumplido varias cláusulas contractuales, según denuncias de su ex socio y representante legal de la compañía.

La situación llevó a que Pinilla acumulara deudas con siete entidades bancarias y acreedores, obligándolo a poner a remate parte de sus bienes.

¿Dónde y cómo participar en el remate de las propiedades de Mauricio Pinilla?

A partir de las 12:30 horas de este miércoles 25 de febrero, se realizará el primer gran remate de bienes pertenecientes al Pinilla.

El remate será presencial y es organizado por la empresa Q’Remate, en la siguiente dirección:

Las Frambuezas s/n esquina Av. España (Juan Ortegabeiza), Batuco, comuna de Lampa.

Los interesados deben acudir al lugar a la hora indicada, mientras que para consultas adicionales, es posible escribir al correo contacto@qremate.cl o llamar al +56 9 84088262.

Esta será la primera de dos subastas de los bienes del exdeportista; la segunda se realizará en fecha aún por confirmar.