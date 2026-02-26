Cuánto dinero reunió Mauricio Pinilla con el remate de sus bienes

El ex futbolista se declaró en quiebra y mantiene una deuda que supera los 1.670 millones de pesos.

Ante la presencia de la martillera Solange Lama se realizó el primer remate de los bienes del ex futbolista Mauricio Pinilla, quien se declaró en quiebra tras acumular deudas que superan los 1.670 millones de pesos.

Al remate, que incluyó la subasta del vehículo particular, un loteo de terreno, participaciones en diversas sociedades y la marca comercial Pinigol, acudió una docena de interesados.

Respecto de esta última, el abogado especialista en propiedad intelectual del estudio jurídico Ármate Abogados, Ángel Labra, le reafirmó a LUN que tras la venta de la marca Pinigol, el ex futbolista no puede reclamar ante su uso por parte de su nuevo propietario, ya que “la persona que adquiere la marca pasa a ser titular de esta y la puede explotar de la manera que quiera“.

Dejó en claro, no obstante, que quien compró la marca no adquirió derechos sobre la imagen personal o el rostro de Mauricio Pinilla.

El monto que reunió el remate de los bienes de Mauricio Pinilla

Antes del remate se previó que la marca Pinigol sería uno de los bienes que concitaría mayor atención, pero lo concreto es que en definitiva el postor Claudio Gálvez se la adjudicó por $900 mil, a lo que se sumó el IVA y un 7% por concepto de comisiones de la casa de remate.

Sin embargo, Gálvez deberá pagar otros 1.670.664 pesos por la renovación de la marca en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), ya que la inscripción vence el próximo 4 de marzo.

Además, durante el remate se subastó el auto BMW 330i del año 2022 de Mauricio Pinilla por $16.500.000, que con el IVA y la comisión ascendió a $19.500.000.

Inversiones Maualessan fue adquirida por 500.000 pesos, mientras que Servicios Grosseto se vendió por 74 millones de pesos.

En concreto, luego del primer remate de los bienes de Mauricio Pinilla, se logró reunir un monto cercano a los 92 millones de pesos, que representa algo más de un 5,5% de la deuda de $1.670 millones que mantiene el ex goleador.

Las propiedades del ex futbolista por las que no hubo ofertas

Si bien en total eran 16 las propiedades subastadas, en concreto solo se recibieron ofertas por dos de las trece sociedades en las que participaba Mauricio Pinilla.

Entre aquellas que no captaron la atención de los postores estuvieron:

Loteo de terreno P Uno-H Antigua Hacienda Apoquindo — Mínimo de $47.399.254 .

. 100% de 10 acciones Inversiones Doña Agustina SpA RUT: 76.684.777-3 — Mínimo de $1.000.000 .

. Parcela L5 Condominio Las Brisas 2 Chicureo — Mínimo de UF 36.041 (algo más de $1.433.000.000).

En concreto, si se hubiera vendido la propiedad de Chicureo, el ex futbolista habría podido saldar más del 85% de su deuda.