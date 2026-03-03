Dueños de Turbus aceleran apuesta logística: suman 30 mil m2 para Starken y moverán casi 20 mil paquetes por hora

Su objetivo es llegar a 1.000 puntos de entrega y retiro en 2026 y destinarán US$6 millones a mejoras.

Bajo el paraguas de Jedimar, en alusión a su nombre, Jesús Diez Martínez agrupó sus empresas, entre ellas Turbus, Starken, Samex y Autoplanet. Fallecido en 2009, el negocio es liderado por su hijo, Jesús Diez González, quien impulsa ambiciosos proyectos de la firma para crecer en la distribución de carga.

En 2025 anunciaron el desembolso de US$11 millones en Samex, la división de carga para grandes empresas, y ahora es el turno de Starken: la empresa de carga va a levantar otro centro de distribución en San Bernardo de 30.000 metros cuadrados, que debería estar operativo a fines de 2026.

Debido a que es el brazo de carga enfocado en emprendedores y pymes; es clave, explica la empresa, el nivel de procesamiento de paquetes que logre por hora y llegar al punto final de entrega lo antes posible. En el segmento compite con grandes operadores como Chilexpress y Bluexpress.

Las cifras del negocio

Starken opera una red con más de 800 puntos, entre sucursales y diversos formatos, y llega a 600 destinos en el país. El objetivo es alcanzar los 1.000 puntos de entrega y retiro en 2026.

En la actualidad la empresa tiene dos clasificadores automáticos que le permiten procesar 6.500 bultos por hora y ampliará en 50% la capacidad, llegando a mover 19.500 paquetes en sesenta minutos. El foco es gestionar eventos de alta demanda, como los Cyber o Navidad.

“Estamos fortaleciendo nuestra capacidad operativa para competir desde la eficiencia, la confiabilidad y la consistencia. Más que crecer por volumen, queremos consolidarnos como un actor sólido y profesional, con infraestructura, tecnología y disciplina para sostener un crecimiento rentable en el tiempo”, explicó Rodrigo Albarrán, gerente general de Starken.

Millonaria inversión

El rol de la tecnología es clave: trazar la carga, evitar pérdidas y gestionar miles de pedidos es parte central de las inversiones, que alcanzan los US$6 millones en el corto plazo. “El plan incluye mejoras en plataformas digitales, simplificación de aplicaciones y el desarrollo de soluciones que consoliden a Starken como un partner logístico integral, más allá del transporte”, detallan.

En términos de desempeño, la compañía registró un crecimiento total cercano al 38% al comparar los últimos seis meses con el cierre de 2024, impulsado principalmente por los segmentos pyme y corporativo. En este último, el crecimiento acumulado anual estuvo en torno al 10%, con un segundo semestre significativamente más dinámico.