Los números a los que se enfrenta Chilevisión sin Julio César: revertir pérdidas acumuladas por $13 mil millones

A septiembre, la glosa de gastos por producciones nacionales propias de Chilevisión -es decir, aquellos programas producidos y financiados en su totalidad por el canal- alcanzó los $29.000 millones.

El sábado, el rating acompañó el estreno de Teatro en Chilevisión, uno de los shows que se reestrenó en la señal local bajo la conducción del periodista Julio César Rodríguez. En medio de las novedades, el profesional de larga trayectoria en medios impresos, TV y streaming -conductor de varios programas clave del canal de Machasa– anunció que dejaría la señal desde abril.

La salida llega en un momento en que la señal privada tiene nuevos dueños: Vytal Group, empresa liderada por el argentino Tomás Yankelivich, y entre cuyos socios se cuentan los chilenos Jorge Carey y Edgar Spielman. La partida de JC, como se le conoce en el ambiente, se ha atribuido extraoficialmente a diferentes visiones sobre el futuro de la estación.

Vytal Group asumió un canal que acumula pérdidas por US$30 millones y ahora tiene la tarea de, sin Rodríguez -quien venía generando éxitos de audiencia como el estelar Fiebre de Baile-, revertir el balance en rojo que arrastra desde varios ejercicios.

Los números de Chilevisión

De acuerdo con los últimos reportes ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en los primeros nueve meses del año la señal perdió $4.853 millones. Aunque negativa, la cifra exhibió una mejora significativa respecto del mismo periodo de 2024, cuando registró una merma por $7.050 millones.

Al desglosar los números, los ingresos por publicidad sumaron $46.377 millones, mientras que el área de Nuevos Negocios -“correspondientes principalmente a ingresos por fee de administración (cost-plus), venta de publicidad por internet, venta de señales y venta de contenido”- aportó $5.881 millones.

Un peso importante dentro del reporte es el costo de producción. Precisamente, una de las discrepancias con los nuevos dueños sería la continuidad de programas en vivo, que son más costosos.

A septiembre, la glosa de gastos por producciones nacionales propias de Chilevisión -es decir, aquellos programas producidos y financiados en su totalidad por el canal- alcanzó los $29.000 millones, frente a los $25.000 millones sumados en igual lapso de 2025.

Con todo, a septiembre el canal acumuló pérdidas por $13.212 millones, sumando las mermas de otros periodos.

Yankelivich, el líder

Tomás Yankelivich es un conocido productor argentino y líder del consorcio Vytal Group. “Líder de contenido en América Latina que ama crear en las circunstancias más adversas. Siempre buscando los más difíciles pero recompensantes desafíos y nuevos aprendizajes”, consigna su perfil en LinkedIn.

Proviene de una tradición televisiva: sus padres son el productor Gustavo Yankelivich y Cris Morena, creadora de éxitos como la saga argentina Floricienta. Además, ha dirigido señales televisivas con presencia en toda América Latina y ha ocupado cargos de peso en Turner y Warner, entre otros medios.

Entre sus aciertos figura haberse hecho cargo de la programación de Telefé cuando en 2011 se hablaba de la crisis del canal; la prensa de la época lo apodó “Te le fue”. “Pasamos a liderar durante 41 meses consecutivos”, dijo el ejecutivo en relación con ese desafío.