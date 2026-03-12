Walmart Chile celebra “sólidos resultados operacionales” repartiendo USD 25 millones entre sus trabajadores

“Este bono refleja una convicción profunda: cuando a la compañía le va bien, ese resultado debe sentirse en cada tienda y en los hogares de quienes hacen posible ese trabajo”, afirmó Miguel Ángel Ruiz, gerente de Personas de Walmart Chile.

En el marco de la presentación de sus estados financieros, Walmart Chile anunció la entrega de un bono anual de USD 25 millones, que se repartirá entre los cerca de 30 mil trabajadores a lo largo del país, “tras un año de sólidos resultados operacionales”.

La firma de supermercados puntualizó que “la iniciativa refleja cómo la compañía entiende el crecimiento del negocio: cuando los resultados son positivos, ese valor se comparte directamente con quienes hacen posible la operación todos los días”.

“Creemos que el desempeño de una compañía cobra verdadero sentido cuando se traduce en reconocimiento concreto para quienes sostienen la operación cada día. Este bono refleja una convicción profunda: cuando a la compañía le va bien, ese resultado debe sentirse en cada tienda y en los hogares de quienes hacen posible ese trabajo”, afirmó Miguel Ángel Ruiz, gerente de Personas de Walmart Chile.

Desde la empresa señalaron que esta iniciativa se inscribe en una mirada de largo plazo sobre empleo y calidad laboral dentro del sector retail, donde los sistemas de reconocimiento son parte de una propuesta orientada a valorar el aporte de los funcionarios y acompañar la evolución del trabajo en la operación.

“El 2025 fue un año particularmente desafiante, con metas altas, una competencia intensa y expectativas crecientes por parte de los clientes. Los equipos respondieron con foco, disciplina y compromiso, y este bono busca reconocer ese esfuerzo colectivo y los logros alcanzados en conjunto”, destacó Alonso Sotomayor, gerente de Operaciones de Walmart Chile.