El desembarco del estudio Barros & Errázuriz en el gobierno de José Antonio Kast

Fernando Barros, hoy ministro de Defensa, no es el único miembro de este reputado bufete de abogados que llega al gobierno. Otros siete profesionales de la firma también pasaron al sector público en distintas reparticiones.

Director de múltiples empresas, exasesor tributario de Sebastián Piñera, columnista, cercano asesor de Augusto Pinochet y consejero de la Sofofa, Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa, es conocido por su estilo directo y frontal. En más de una ocasión ha chocado con las posturas consensuadas del empresariado y ha criticado lo que considera una actitud condescendiente del sector privado frente a los gobiernos de turno

A fines de los años ochenta fundó el estudio Barros & Errázuriz (B&E), hoy uno de los bufetes más influyentes del país. La firma se ubica entre las principales asesoras legales en los grandes “deals” empresariales, tanto dentro como fuera de Chile.

No llega solo

La llegada de Barros al gabinete no fue el único movimiento desde el estudio hacia el gobierno. En febrero, otro socio del bufete, Nicolás Balmaceda (con tres décadas en B&E), fue nombrado subsecretario de Obras Públicas.

Presidencia, Hacienda y Medio Ambiente también incorporaron profesionales provenientes del estudio fundado por el actual secretario de Estado. La llegada formal a sus nuevos cargos fue anunciada en un mail a sus clientes.

Entre los nuevos funcionarios públicos se cuenta a Cristóbal Gil, abogado que llevaba seis años en la firma y que asumió como jefe de gabinete del subsecretario de Medio Ambiente.

En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se integraron Diego Della Maggiora, como asesor en la División Jurídico-Legislativa, y Cristóbal Millar en la misma cartera. “Sin tiempo para mucho descanso, asumo con entusiasmo y responsabilidad este desafío en el servicio público, con la convicción de que hay pocas tareas tan nobles como dedicarse a lo público y poder aportar al efecto multiplicador que este tiene en nuestro país”, escribió Millar en sus redes sociales. A ellos se suma también el jurista Bernardo Pérez.

Desde el estudio también emigraron la asesora tributaria Consuelo Villela, quien llegó al Ministerio de Hacienda, y la abogada Constanza Llanos, que se integró al Ministerio de Defensa.

Influyentes clientes

Entre los clientes de B&E más recientes destacan la asesoría a Millicom y NJJ en la adquisición de Telefónica; a Cruzados en la gestión del Claro Arena; y a los grupos Matte en Colbún y CMPC. También asesoran al BCI, a bancos extranjeros, pesqueras y a un amplio número de compañías. Además de su sede en “Sanhattan”, el estudio tiene presencia en Asia y Nueva York.

El peso de Barros en el sector privado es innegable. Apoyó a Augusto Pinochet cuando estuvo detenido en Londres y también defendió a Sebastián Piñera cuando fue multado por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por la compra de acciones de Lan Airlines (hoy Latam).

El actual titular de Defensa es además asesor habitual de algunas de las mayores fortunas del país y ha sido incluido entre los 20 mejores abogados del ranking Chambers & Partners en Derecho Patrimonial Privado.

Su estilo frontal le ha generado controversias. En 2019, cuando era director de Oxiquim y en medio de la crisis de contaminación en Quintero, criticó al propio gobierno de Piñera por su postura frente al cambio climático. “Es lamentable que el mundo empresarial aparezca validando la COP25”, afirmó entonces, aunque sus declaraciones no encontraron mayor respaldo en el empresariado.

Su polémica más reciente surgió luego de que la oficina Barros & Errázuriz asesorara la constitución en Chile de la empresa detrás del controvertido cable submarino chino que generó irritación en Estados Unidos.