Iglesia Católica llama a empresas a dar facilidades a trabajadores para celebrar Semana Santa

Los obispos recordaron que “un orden justo asegura que el trabajo esté siempre al servicio del ser humano y de su desarrollo espiritual”.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) se refirió a la próxima celebración de Semana Santa, haciendo un llamado al empresariado a dar facilidades a los trabajadores para poder ser parte de las festividades.

“Hacemos un llamado a garantizar los tiempos necesarios, para que las trabajadoras y trabajadores puedan participar en las celebraciones de estos días, en particular Viernes y Sábado Santo, favoreciendo un clima de recogimiento y descanso familiar”.

Siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia Católica, los obispos recordaron que “un orden justo asegura que el trabajo esté siempre al servicio del ser humano y de su desarrollo espiritual”.

Asimismo, destacaron que “al resguardar estos espacios de culto, no solo respetamos la libertad religiosa, sino que fortalecemos la cohesión social y la unidad de nuestra cultura”.

El organismo puntualizó que Semana Santa es “tiempo de gracia es una oportunidad para renovar nuestra esperanza y fortalecer los vínculos de fraternidad que nuestra patria tanto necesita”.