Más de un millón de dólares en importaciones: China es el mayor comprador de pisco chileno

En la actualidad, Chile produce en promedio 35 millones de litros anuales, de los cuales más del 90% está centrado en el mercado interno, con un consumo per cápita de 1,9 litros al año.

La Asociación de Productores de Pisco de Chile informó que China se convirtió, por primera vez, en el mayor comprador internacional del destilado nacional en 2025.

La organización precisó que el mercado chino superó el millón de dólares en importaciones, dejando atrás los USD 178.000 registrados en 2024, disparando su crecimiento en 461%.

Así, China concretó más de una cuarta parte de los USD 3,8 millones de las exportaciones globales de pisco chileno, un incremento del 27,6%.

Manuel Schneider, gerente de la Asociación de Productores de Pisco de Chile, declaró a Xinhua que “para la industria esto es bien potente, porque recién estamos saliendo al mundo con el producto que siempre se ha comercializado y consumido en Chile“.

“China podría transformarse en uno de nuestros nichos más interesantes. Debemos analizar por qué ocurrió este salto, evaluar si tuvo buena recepción en hoteles y restaurantes o si algún importador lo compró”, indicó el ejecutivo.

En la actualidad, Chile produce en promedio 35 millones de litros anuales, de los cuales más del 90% está centrado en el mercado interno, con un consumo per cápita de 1,9 litros al año, por lo que se lanzó una campaña para internacionalizar como un producto premium en el exterior.