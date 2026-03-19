CEO de Latam Airlines por precio del crudo: “A pesar de la situación en Medio Oriente, hay optimismo”

Roberto Alvo señaló que entre los operadores más importantes de Estados Unidos hay consenso en que “la demanda se mantiene robusta”.

El CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, abordó la preocupación que genera el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo, principal insumo de la industria aeronáutica. El crudo se ha disparado hasta rozar los US$ 120 por barril.

El ejecutivo participó en Washington de una conferencia con inversionistas y representantes del sector aéreo, donde destacó que “es un momento interesante para escuchar lo que está pasando en la industria, particularmente considerando la incertidumbre en Medio Oriente y su impacto en variables clave como el combustible”, según publicó en LinkedIn.

Alvo señaló que, pese al complejo escenario internacional, “hay optimismo entre los operadores más importantes de Estados Unidos, en un contexto donde la demanda se mantiene robusta”.

Respecto a la situación de la compañía, el gerente general corporativo de la aerolínea fundada por la familia Cueto advirtió que “es imposible predecir qué va a suceder en Medio Oriente y, por lo tanto, no es fácil saber cómo va a evolucionar este impacto”, lo que —dijo— obliga a actuar con prudencia.

Con todo, aseguró que Latam está preparada ante un eventual agravamiento del conflicto, en un escenario de alta demanda. “Los ingresos premium son los más altos que el grupo LATAM ha tenido, y eso nos sitúa favorablemente”, afirmó.

Las declaraciones se dan en momentos en que la acción de la compañía se ha visto presionada por la incertidumbre en torno al alza del precio del petróleo y cuánto de ese mayor costo podrá ser traspasado a tarifas.

Según un informe de la clasificadora de riesgo ICR, el negocio aéreo presenta una alta proporción de costos fijos y una marcada sensibilidad al precio del combustible, que representa más del 40% de los costos operacionales. “Este ítem es el principal determinante de la volatilidad de los márgenes. La compañía implementa estrategias de cobertura parciales que mitigan la exposición, aunque no eliminan el riesgo ante fluctuaciones abruptas del crudo”, detalló el reporte.