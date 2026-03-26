Ventana para viajar: precios aún no reflejan el alza del petróleo ni el bencinazo

“No vemos, al menos por ahora, un giro marcado hacia destinos de menor distancia”, dicen desde la industria turística.

La Semana Santa es una fecha esperada por los chilenos, debido a los días feriados que, en muchos casos, permiten a las personas viajar dentro y fuera del país.

El alza de los combustibles y el mayor valor del petróleo aún no se traspasan a los precios de pasajes y estadías, por lo que podría ser una buena oportunidad para encontrar tarifas más convenientes antes de eventuales incrementos. En efecto, desde Viajes Falabella señalan que, hasta ahora, no se han registrado alzas en los precios de los viajes.

“No vemos, al menos por ahora, un giro marcado hacia destinos de menor distancia, sino más bien una búsqueda activa de buenas tarifas en distintas categorías. En ese sentido, cuando hay ventanas promocionales, el comportamiento sigue siendo bastante transversal y responde más al precio final que a una preferencia estructural por un tipo de destino en particular”, explica a EL DÍNAMO Hugo Avilés, Marketing Manager de Viajes Falabella.

Avilés advierte que las ofertas de las agencias de viaje se sustentan en los precios de terceros -aerolíneas, hoteles y empresas de traslado-, por lo que, cuando estos reajustan sus tarifas, el alza debe reflejarse de forma inmediata.

“En contextos donde existe percepción de posibles alzas, muchas personas tienden a cotizar con más anticipación y a aprovechar campañas como el Travel Sale para asegurar mejores precios. Más que una reacción de última hora, lo que observamos es una intención de compra más planificada, especialmente en fechas de alta demanda o escapadas futuras”, añade el ejecutivo.

Interés tropical

El ejecutivo agrega que, si bien podría observarse una leve tendencia hacia destinos cercanos, aún se mantiene un dinamismo en la demanda tanto por destinos nacionales como internacionales.

“Brasil sigue apareciendo como uno de los destinos más buscados, al mismo tiempo que también vemos interés por escapadas dentro de Chile y países vecinos”.

“En ese contexto, más que un cambio radical en las preferencias, lo que vemos es a los viajeros priorizando oportunidades concretas para viajar mejor y comprar con mayor anticipación”, concluye.