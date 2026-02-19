Tragedia en El Teniente: Fiscalía incauta equipos a ex ejecutivos desvinculados de Codelco

El Ministerio Público precisó que las diligencias se concretaron en los domicilios de los imputados y en dependencias de Codelco.

La Fiscalía Regional de O’Higgins ordenó la incautación de diversos equipos de dos ex ejecutivos de Codelco, en el marco de la investigación por el derrumbe que se registró en la mina El Teniente en julio de 2025 y que le costó la vida a seis trabajadores.

Según confirmó el organismo, se trata de especies pertenecientes al ex vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza Gallardo, y de quien fuera el gerente de operaciones y ex general de la División El Teniente, Claudio Sougarret Larroquete, quienes fueron removidos de la cuprífera la semana pasada.

La Fiscalía de O’Higgins precisó que estas diligencias se suman a las realizadas en octubre pasado, cuando se incautaron los equipos electrónicos del ahora ex gerente de proyectos, Rodrigo Andrades Contreras, quien también fue desvinculado luego que una auditoría interna descubriera “inconsistencias y ocultamientos” en una serie de informes técnicos sobre el incidente.

El Ministerio Público puntualizó que estas incautaciones fueron concretadas por personal de la PDI, “tanto en los domicilios particulares de los imputados como en dependencias de Codelco, desde donde han puesto a disposición de la indagatoria, diversa evidencia digital relacionada con los hechos investigados, además de los equipos institucionales entregados voluntariamente por la misma empresa”.