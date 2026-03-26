El efecto dominó del bencinazo que terminó por acelerar la articulación de las oposiciones

El actuar del Gobierno ante la crisis de precios del combustible provocada por la guerra en Irán ha acelerado la articulación entre las distintas bancadas de la oposición.

AGENCIA UNO

Fue el martes de esta semana que, de manera inédita, se vio a los jefes de bancada desde el PC hasta el PPD juntos en una pauta de prensa en el hall de la Cámara de Diputados. El motivo fue el anuncio de una sesión especial que tendrá como fin pedir explicaciones a los ministros del presidente José Antonio Kast por el alza del precio de los combustibles.

La escena cristalizó de buena manera una situación que se ha dado esta semana no sólo en el Congreso sino que a nivel de partidos: la articulación de la oposición que hasta el momento ha enfrentado al Gobierno de manera fraccionada.

A esa imagen, se sumó la reunión de secretarios generales de los partidos de oposición que se llevó a cabo el miércoles de esta semana lo que marcó un segundo acercamiento entre los partidos tras la reunión de presidentes de la semana pasada.

Si bien el actual periodo legislativo partió con un acuerdo entre el PC, FA, PS, PPD, DC y PDG para hacerse del control de la Cámara, la jugada fracasó tras el descuelgue de Felipe Camaño (IND-DC) y Jaime Mulet (FRVS). A ello se sumó que el PS y el PPD pactaron con el actual oficialismo para distribuir cargos en el Senado marginando a sus socios de izquierda.

Según reconocen en la izquierda y centro izquierda, hoy no existe ninguna coalición de oposición funcionando. Lo que se conoció en un momento como Apruebo Dignidad (FA y PC) desapareció hace ya dos años en pleno gobierno de Gabriel Boric. Y el Socialismo Democrático, viene de varias idas y vueltas, y pese a que en el papel siguen siendo una alianza política, no existen reuniones periódicas ni un canal de comunicación recurrente. De hecho, hace varios meses la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, ha planteado en público y privado que la coalición no existe.

Por lo mismo, durante las primeras semanas de gobierno de Kast se ha visto una oposición desperdigada. Por un lado, los partidos de izquierda han tendido a actuar en conjunto, compartiendo mensajes y hasta puestos en la Cámara, mientras que el PPD y la DC han ido formando una coordinación estratégica para afrontar el debate.

Un ejemplo fue la votación del paquete de medidas que impulsó el Ejecutivo para mitigar el alza de combustibles. En la Cámara, el PDD y DC votaron junto al oficialismo el artículo que imponía una mayor carga tributaria a las empresas por uso de combustibles previo a un acuerdo con el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Sin embargo, voces del sector apuntan a una especie de efecto dominó en los últimos días: el actuar del Gobierno ante la crisis de precios del combustible provocada por la guerra en Irán ha acelerado la articulación entre las distintas bancadas.

Un ejemplo de ello es la sesión especial citada por acuerdo de las bancadas del progresismo. Además, existe un acuerdo transversal en la oposición para interpelar al ministro Jorge Quiroz, idea planteada por el PDG y a la que sumaron el resto de bancadas del oficialismo.

“Hemos tenido un muy buen nivel de coordinación entre las bancadas. Eso nos ha permitido, por ejemplo, reunir las firmas para poder interpelar al ministro Quiroz. Hemos tenido que hacer frente a una derrota en la elección de la mesa que fue confirmada en la composición de las comisiones. Y aún así hemos sido capaces de coordinar una oposición que realice un buen trabajo de fiscalización”, dice a EL DÍNAMO el jefe de bancada de diputados PS, Raúl Leiva.

El diputado Jaime Bassa (FA) reconoce que la coordinación en las bancadas “no ha sido fácil” y que “la primera dificultad se verificó principalmente “en el acuerdo mayoritario por la mesa de la Cámara, la constitución de comisiones, y eso fue un traspié evidentemente”.

De todas maneras, el frenteamplista apunta a que “hemos seguido conversando y profundizando ese diálogo, porque tenemos una responsabilidad muy importante frente al país”.

En todo caso, ambos líderes de la oposición coinciden en lo complejo de la descoordinación en la votación del proyecto de esta semana y que a la larga terminó con un triunfo para la administración de Kast.

“Lo importante era generar un hecho político respecto a la crítica que se realiza al gobierno y conciliado 100% con la aprobación de las medidas particulares”, dice Leiva quien asegura “no compartir” la definición de las bancadas del PPD y la DC.

“Esos ofrecimientos siempre potencian los intereses particulares por sobre la construcción de una agenda colectiva (…) Yo creo que en este caso primó efectivamente la posición de ciertos diputados”, acota Bassa.