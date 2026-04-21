“No tiene ninguna inhabilidad”: Hacienda descarta eventual conflicto de interés de Jorge Quiroz con Codelco

El estudio firmado por el secretario de Estado, donde criticaba el acuerdo entre Codelco y SQM por el litio, volvió a salir a la palestra tras su choque con Máximo Pacheco.

AGENCIA UNO

La polémica junta de accionistas de Codelco, marcado por las recriminaciones de Jorge Quiroz a la gestión de Máximo Pacheco, revivió la disputa que los enfrentó en 2025 por el acuerdo entre la cuprífera y SQM para explorar el litio, lo que hizo que surgieran acusaciones de eventual conflicto de interés en contra del ministro de Hacienda.

La reunión de accionistas de la empresa estatal vio a Quiroz cuestionando la administración de la firma: “Lo que leemos acá es que la compañía se recibió en un estado en que no estaba previsto un valle productivo; esta administración detectó oportunamente el valle, reformuló los planes, hubo alza de costos —por la pandemia y situaciones internacionales—, mejoraron sus planificaciones (…) incluso respecto al accidente de El Teniente se mencionan medidas correctivas, pero no se menciona ningún problema. No hay ninguna crítica: la administración no hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autoelogio completamente el directorio?”.

Ante esto, el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dejó ver un eventual conflicto de interés de Jorge Quiroz: “El ministro de Hacienda critica a Codelco habiendo sido consultor de las empresas que quedaron fuera del acuerdo. Hubo un momento que eso generaba inhabilidades como lo establece las leyes 20.880 y 19.880. Pero son tiempos nuevos donde esas cosas pasan coladas”.

Esto, en alusión al informe fechado el 23 de mayo de 2025 firmado por Quiroz y otros miembros de su consultora, llamado “30 años de explotación del Salar de Atacama: ¿Trato directo con SQM o licitación internacional?“, el cual fue pagado por el grupo Errázuriz para cuestionar el acuerdo Codelco-SQM.

El economista profundizó sobre su planteamiento en una entrevista a El Mercurio, la que fue defendida en su momento por José Antonio Kast: ”Notable trabajo del economista Jorge Quiroz y su equipo develando más dudas sobre el acuerdo Codelco-SQM. Todavía estamos a tiempo de revertir un error y hacer las cosas bien y de manera transparente”.

Sin embargo, Máximo Pacheco desestimó en su momento los cuestionamientos de Quiroz, que aseguró que el fisco perdió USD 5.200 millones al no llamar a licitación indicando que se trata de “un cálculo de una servilleta, una cifra que no tiene ningún sustento”.

Frente a la polémica, el Ministerio de Hacienda salió en defensa del secretario de Estado, dejando en claro que Jorge Quiroz “no tiene ninguna inhabilidad y hará todas las preguntas que correspondan en cumplimiento de su deber con los recursos de todos los chilenos”.

Sobre el informe en contra del acuerdo Codelco-SQM, la cartera puntualizó a La Tercera que “la asesoría a la que se hace referencia no corresponde a una actividad como persona natural, sino a una prestación realizada por una persona jurídica distinta -la empresa en la que participaba, la cual está debidamente declarada-. En la declaración se incluyó, conforme a la normativa vigente, la relación con dicha persona jurídica”.