Presidente de la SNA insiste en regularizar inmigrantes: “Llamo a dejar el populismo”

“Sé que es un tema muy poco popular para un candidato”, dijo el presidente de la SNA sobre su propuesta de regularizar a los migrantes.

Un llamado al mundo político a “dejar el populismo”, realizó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, al insistir en su idea de regularizar a inmigrantes con el propósito de reforzar la fuerza laboral en el sector agrícola nacional.

El máximo dirigente de la SNA abordó nuevamente el tema luego de que el presidente Gabriel Boric descartara su propuesta. Según indicó el mandatario, “en términos generales, Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular“.

Sin embargo, Antonio Walker insistió en su idea de regularizar a los migrantes, en particular “al inmigrante que entró con visa de turista, que sabemos por dónde entró y cuándo entró, porque está siendo un tremendo aporte al país en muchos ámbitos distintos“.

En esa línea, el dirigente argumentó que “la mano de obra nacional no es capaz de cubrir una cosecha de cereza, donde vamos a necesitar 250 mil personas para esta temporada“.

“No es capaz de absorber la mano de obra necesaria para realizar labores intensivas, como ajustes de carga, cosechas y otras tantas que hay en la agricultura chilena“, añadió en la entrevista que le concedió a El Mercurio.

El llamado del líder de la SNA a los políticos por inmigrantes

Antonio Walker aprovechó la ocasión para referirse a las propuestas de candidatos como José Antonio Kast, en torno a tipificar como un delito la inmigración ilegal.

“Hago un llamado no solamente a José Antonio Kast, porque eso lo he escuchado también en otros candidatos, como Johannes Kaiser. Llamo al mundo político a dejar el populismo y abordar este tema con seriedad. Nos guste o no, es una realidad“, manifestó el presidente de la SNA sobre los inmigrantes.

“Hagamos un proceso de formalización acotado: solo para los que ya entraron, no para los que van a entrar, para evitar el efecto llamado“, planteó Walker.

“Sé que es un tema muy poco popular para un candidato, porque los inmigrantes están asociados al narcotráfico y la delincuencia. A esos, expulsémoslos. Pero la gran mayoría es honrada y trabajadora“, concluyó.