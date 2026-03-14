La medida busca destrabar subsidios habitacionales para familias afectadas por los incendios y acelerar el proceso de reconstrucción en la ciudad.

AGENCIA UNO

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que el Gobierno eliminará una serie de inhabilidades administrativas que han impedido a algunas familias afectadas por los incendios acceder a subsidios habitacionales en la reconstrucción de Viña del Mar.

La medida fue comunicada durante una visita de autoridades al sector El Olivar, donde el ministro llegó junto a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, para reunirse con vecinos damnificados y presentar avances del proceso de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.

Los detalles del anuncio del ministro de Vivienda para acelerar subsidios en la reconstrucción de Viña del Mar

Según explicó Poduje, el problema radica en normas del decreto que regula los subsidios habitacionales, el cual en condiciones normales impide otorgar beneficios a personas que ya poseen otra vivienda. Sin embargo, el ministro sostuvo que esa regla no se ajusta a la situación de las familias afectadas por los incendios.

“Yo voy a venir cada dos semanas y eso va a permitir acelerar considerablemente la velocidad de ejecución y que las familias tengan subsidios. Y ya empezar a tener un porcentaje mucho mayor de casas”, aseguró.

“Ha sido un gran trabajo con el municipio. Quiero destacar la gestión de la alcaldesa Macarena Ripamonti (…) tenemos que trabajar en conjunto, acá no hay colores políticos. Eso es súper importante decirlo. Acá lo único que importa son las familias, Yo de hecho competí con la alcaldesa, fui candidato y perdí. Así es la democracia”, sostuvo Poduje.

El secretario de Estado argumentó que muchas personas quedaron fuera del proceso por criterios burocráticos, pese a haber perdido sus hogares o verse gravemente afectadas por la emergencia. En ese sentido, aseguró que las restricciones se levantarán en el corto plazo para destrabar los beneficios.

De acuerdo con lo informado por la autoridad, las inhabilidades serán eliminadas en un plazo aproximado de dos semanas, lo que permitiría resolver decenas de casos que actualmente no pueden acceder a subsidios para reconstruir sus viviendas.

Poduje indicó que la medida permitiría liberar cerca de 45 expedientes de familias que hoy se encuentran detenidos por estas restricciones administrativas. Además, explicó que algunos de esos casos corresponden a viviendas agrupadas, por lo que un solo expediente bloqueado puede afectar a varios hogares.

La iniciativa se enmarca en el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast para las zonas afectadas por los incendios forestales. El proceso busca acelerar la entrega de subsidios habitacionales y avanzar en soluciones definitivas para los damnificados.