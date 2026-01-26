¿Cuánto pesa la minería en Chile?

La minería es un pilar del desarrollo económico de Chile, pero su relevancia estratégica no siempre se refleja en la prioridad política ni en la especialización técnica de quienes la conducen. Entre decisiones coyunturales y debates recurrentes, el sector avanza más por su propio peso que por una visión de largo plazo claramente definida.

Ad portas de que asuma un nuevo gobierno en Chile y, ya medio acostumbrados a que el péndulo gubernamental viaje de extremo a extremo, pareciera ser que la minería se mantiene en el lugar que, independiente a las ideologías, los gobiernos le han destinado.

En estas últimas semanas al escuchar, ver o leer sobre los eventuales nombres para el grupo de nuevas ministras y ministros que acompañarán al presidente electo, la última persona mencionada siempre será el “posible” titular de Minería.

La minería, esa que aporta del orden del 12 % del PIB para Chile, parece ser siempre de escasa importancia. O quizás, como aporta tanto al desarrollo del país, es “mejor” que quede en manos de alguien que haga “poco ruido”. Total… igual seguirá aportando.

El Ministerio de Minería tiene en Chile más de 70 años de historia y, en todos esos años, sólo una persona ha ocupado ese cargo con absoluta propiedad. Se trata de don Eduardo Simián, ingeniero de minas y geólogo, durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva.

Si las historias pasadas respecto de las personas que ocuparon el cargo de ministro de Minería fueron algo sabrosas, esta última semana tuvimos un corolario de ribetes insospechados.

A un par de horas que fuera anunciado oficialmente el gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, una declaración de una compañía minera que felicitaba a su CEO, pues ocuparía el cargo de líder de la minería en el país mayor productor de cobre en el mundo, como también de renio y, también relevante en la producción de molibdeno, plata, oro, entre otros elementos, tiró por tierra el nombramiento.

Ante la “emergencia”, la alternativa fue nombrar como futuro ministro de Minería a un Ingeniero agrónomo y ni siquiera con dedicación exclusiva.

Yo tengo claro que hay casos como Manuel Pellegrini que es ingeniero de profesión y se ha lucido internacionalmente como entrenador de fútbol. Brian May, integrante del grupo Queen y considerado uno de los mejores guitarristas del planeta, es tiene un doctorado en astrofísica. Y cómo olvidar a la top model de los 90, rostro de grandes campañas publicitarias e ícono de la moda, Cindy Crawford, quien es ingeniera química.

Ante los mencionados ejemplos, nada hace presagiar que un agrónomo no le “apunte” a la minería. La diferencia es que Pellegrini, May y Cindy Crawford no tenían la responsabilidad de generar políticas para un país cuyo principal sustento es uno sólo: la minería.

Pero en la minería en Chile estamos acostumbrados a esto. Tanto así que en la historia del Parlamento chileno, sólo en una oportunidad un diputado de la República ha sido profesional de la minería: don Carlos Vilches. Por el lado de los seremis, la tragedia es aún mayor. En el listado de todos ellos se podrán encontrar sociólogos, ingenieros comerciales, asistentes sociales, agrónomos y más. Hasta hace poco, sólo tres de todos los seremis de Minería eran del área.

Dos puntos relevantes en esta realidad: la minería genera en Chile más de un millón de empleos directos. La minería ha sido pilar fundamental en toda la historia de Chile.

Como para terminar, debemos tener presente que la institución operativa de la minería en Chile, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), es liderado hoy día por ingenieros medio ambientales e ingenieros mecánicos.

Me pregunto: ¿Cuáles son las políticas de Estado respecto de la minería? ¿Quién manda más en Chile: el vicepresidente de Codelco o el ministro de Minería?

Y si queremos echarle más leña al fogón, fue interesante ver al Presidente de la República “celebrar” un año más de la nacionalización del cobre. ¿Cobre nacionalizado? Me pregunto si los chilenos saben quién produce más cobre en Chile: ¿BHP o Codelco? Está claro que BHP no es chilena ¿Lo sabemos? Entonces ¿Por qué produce cobre en Chile? ¿Acaso el cobre no estaba nacionalizado?

Por otro lado, la última postulante al sillón presidencial, Jeannette Jara, tenía entre sus propuestas la nacionalización del litio. Sería bueno que ella sepa que el litio es el único elemento de la Tabla Periódica de los Elementos que ha sido realmente nacionalizado en Chile y eso ocurrió en 1979. Otra cosa es que el Estado de Chile entregue cuotas de explotación a variadas empresas.