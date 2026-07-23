Robos, drogas y violencia: el historial judicial de “El Chino” suma más de 20 causas

Tras el mediático rescate en el Cajón del Maipo, salieron a la luz los antecedentes judiciales de Manuel Orellana, conocido como “El Chino”.

Luego de convertirse en uno de los protagonistas del masivo operativo de rescate en el Cajón del Maipo, nuevos antecedentes revelaron el extenso historial judicial de Manuel Orellana, conocido como “El Chino”.

De acuerdo con registros judiciales, acumula más de 20 causas penales, entre ellas delitos vinculados a hurtos, conducción bajo los efectos del alcohol, amenazas, violencia intrafamiliar, infracciones cometidas mientras estaba en prisión y otros ilícitos registrados desde 2009.

El historial judicial de “El Chino” suma más de 20 causas

Entre los antecedentes dados a conocer por The Clinic, figuran reiterados robos en supermercados, principalmente de productos alimenticios, además de una condena por conducir sin licencia y en estado de ebriedad.

A ello se suma un informe psiquiátrico elaborado en 2013, el que daba cuenta de un severo consumo de pasta base y un deterioro cognitivo asociado, antecedentes que fueron incorporados en distintas causas judiciales.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en 2023, cuando fue sorprendido utilizando un teléfono celular al interior del Centro Penitenciario Colina I, hecho por el que recibió una nueva condena.

Además, el vehículo en el que se trasladaba junto a las dos mujeres rescatadas en la cordillera mantenía un encargo vigente por robo, situación que también quedó al descubierto durante la búsqueda.

En junio de 2024 también fue formalizado tras una denuncia presentada por su expareja, quien lo acusó de haberla agredido y amenazado durante una discusión.

Según los antecedentes de la investigación, Orellana le habría dicho “te voy a pegar, te voy a pescar a balazos”, frase que fue considerada por la Fiscalía al imputarle los delitos de lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Sin embargo, meses más tarde el tribunal resolvió absolverlo de esos cargos.

El historial judicial de “El Chino” volvió a instalar el debate luego del rescate que mantuvo en vilo al país durante varios días. Mientras continúan las repercusiones del caso, los antecedentes conocidos muestran una trayectoria marcada por reiterados procesos judiciales y condenas por diversos delitos a lo largo de casi dos décadas.