El nuevo rumbo de Carlos Heller: cómo reorganizó sus negocios y repartió el control entre sus hijos

Tras años de reorganización familiar y empresarial, el empresario agrupó sus activos bajo Inversiones Alpes, mientras sus hijos Pedro y Alberto asumieron responsabilidades en los negocios agrícolas y de transporte.

Carlos Heller Solari, empresario y controlador de Megamedia, inició una nueva etapa en sus negocios tras la reorganización societaria que puso fin a la estructura familiar de Bethia.

Ahora, sus activos se agrupan bajo Inversiones Alpes, organización que reúne sus empresas y las de sus hijos, Pedro y Alberto, quienes comienzan a asumir un papel más relevante en la administración de los negocios.

La crisis que marcó la trayectoria de Carlos Heller

En conversación con Forbes, el empresario recordó uno de los períodos más complejos de su carrera, marcado por el impacto económico de la pandemia, la quiebra de LATAM, donde había invertido más de US$420 millones, y las dificultades financieras que enfrentó Falabella. “Creo que ha sido el momento más difícil de mi vida”, reconoció, al describir una etapa en la que, según relató, su patrimonio estaba fuertemente comprometido.

La recuperación de Falabella y la reorganización de los negocios familiares fueron parte del proceso que permitió encaminar una nueva estructura empresarial. Tras más de cinco años de ajustes, Heller señaló que la división se desarrolló en buenos términos y afirmó: “En la división, si bien son procesos muy duros para todas las familias, traté de ser lo más justo posible. Estoy tranquilo de que hice lo correcto”.

Agencia Uno.

Sus hijos toman protagonismo en los negocios

La nueva organización contempla una distribución de responsabilidades entre sus descendientes. Pedro Heller está a cargo de Ancali, la empresa agrícola y lechera que produce más de 180 mil litros de leche diarios con alrededor de 9 mil vacas, mientras que Alberto lidera Sotraser, firma de transporte que cuenta con más de 600 camiones de gran tonelaje, cerca de mil vehículos medianos y aproximadamente 1.500 trabajadores.

En paralelo, Carlos Heller mantiene una participación cercana al 2,5% en Falabella, luego de la reorganización societaria. La compañía cerró 2025 con ingresos por US$14.679 millones y un EBITDA de US$2.144 millones, mientras el empresario concentra buena parte de su atención en Megamedia, el negocio de medios que adquirió en 2012.

Megamedia y los proyectos personales de Heller

El grupo de comunicaciones Megamedia, registró ganancias por $4.900 millones durante 2025 y reúne televisión abierta, plataformas digitales y distintas radioemisoras. Heller también destacó el desarrollo de contenidos y la búsqueda de nuevas oportunidades para sus producciones, en un escenario donde las plataformas internacionales compiten con los medios tradicionales.

Fuera de sus empresas, el empresario mantiene su vínculo con la actividad agrícola y la crianza de caballos fina sangre, una de sus principales pasiones. A través de Don Alberto Corporation, ha desarrollado operaciones en Estados Unidos y participado en competencias de alto nivel. Su objetivo, según comentó, sigue siendo ganar el Kentucky Derby, un sueño que mantiene desde hace años.

“Definimos: Alberto con Sotraser, Pedro con Ancali, y yo estoy más cerca de Mega. Mis hijos tienen el power. Las mismas ganas que yo tenía antes, las tienen ellos. Hoy pongo la experiencia y mis hijos, el ímpetu y la fuerza que tenía yo”, resumió Heller sobre la nueva etapa familiar y empresarial.