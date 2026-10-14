Minera Escondida y Sindicato N°2 alcanzan acuerdo y evitan huelga tras proceso de mediación

El Director Nacional del Trabajo, David Oddó Beas, destacó el rol técnico ofrecido por la institución pública para dejar atrás el anuncio de paralización.

AGENCIA UNO

La Dirección del Trabajo informó Minera Escondida y el Sindicato N°2 de Supervisores y Staff alcanzaron un acuerdo, tras el proceso de mediación desarrollado por el organismo.

La instancia se inició luego de que los trabajadores aprobaran la huelga en el proceso de negociación colectiva y permitió “abrir un nuevo espacio de diálogo entre las partes, con la participación de la Dirección del Trabajo en su rol de tercero imparcial y facilitador”.

El Director Nacional del Trabajo, David Oddó Beas, destacó el rol técnico ofrecido por la institución pública.

“Este resultado demuestra el valor que tiene el diálogo cuando existen instituciones, reglas claras y disposición de las partes para construir acuerdos. La Dirección del Trabajo no reemplaza a quienes negocian ni impone soluciones. Nuestro rol es generar las condiciones para que trabajadores y empleadores puedan conversar, acercar posiciones y construir sus propios acuerdos”, precisó su titular.

Oddó explicó el valor de la mediación como una herramienta para facilitar el diálogo.

“Cuando una negociación atraviesa un momento complejo, nuestro deber es poner a disposición de las partes toda la capacidad técnica e institucional de la Dirección del Trabajo. Eso es lo que hicimos en este proceso y seguiremos haciéndolo cada vez que corresponda”, cerró el organismo.

Por su parte, Minera Escondida detalló que “el nuevo contrato tiene una vigencia de 36 meses y contiene mejoras significativas en compensaciones fijas, variables y beneficios actuales, incorporando además nuevos bonos y otros beneficios”.

“De esta manera, los Supervisores y Staff siguen contando con un contrato líder en la industria para el segmento. Por lo tanto, se da término al proceso de negociación colectiva reglada”, cerró la firma.