Accidentes en la minería dejan seis fallecidos en 21 días: estos son los casos registrados en Chile

Entre el 23 de septiembre y el 13 de octubre se registraron accidentes fatales en faenas de cuatro regiones, incluido un caso en Illapel y la muerte de dos contratistas en la División El Teniente.

Seis trabajadores murieron en cinco accidentes en la minería chilena entre el 23 de septiembre y el 13 de octubre, en una seguidilla de hechos fatales registrados en faenas de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y la Región de O’Higgins.

El caso más reciente se registró este martes en la comuna de Illapel, donde un trabajador de 66 años falleció tras caer al interior de un chancador en la faena Nueva California, ubicada en el sector de Aucó.

Tras el accidente, la Dirección del Trabajo (DT) inició una fiscalización y ordenó la suspensión de las labores hasta que se acrediten las condiciones de seguridad correspondientes.

Accidentes en la minería dejan seis fallecidos en 21 días

La seguidilla de accidentes también alcanzó a Codelco. El domingo 11 de octubre, dos trabajadores contratistas, Guillermo Guajardo López, de 53 años, y Diego Ponce Ponce, de 34, murieron en la División El Teniente, luego de ser alcanzados por una avalancha de nieve y barro mientras inspeccionaban un sector de la mina a rajo abierto. El hecho ocurrió poco más de un año después del accidente de julio de 2025, que dejó seis trabajadores fallecidos en la misma división.

Los otros casos ocurrieron en distintas faenas del norte del país. El 23 de septiembre, un trabajador murió durante labores de mantenimiento en una pala minera en Escondida.

Posteriormente, el 1 de octubre, Waldo Castillo Barraza, de 49 años, falleció mientras realizaba trabajos de mantenimiento en la División Radomiro Tomic de Codelco. El 6 de octubre, en tanto, Nelson Torres Parra, de 46 años, fue encontrado sin vida cerca de una perforadora en la mina Los Colorados, en la Región de Atacama.

Las cifras de siniestralidad minera también muestran un aumento de los accidentes fatales. Según datos de Sernageomin, en 2025 murieron 20 trabajadores en la minería, un alza de 81,8% respecto de los 11 fallecidos registrados en 2024. Durante el mismo período, los accidentes con resultado de muerte aumentaron de nueve a 14, mientras que el número de personas afectadas por accidentes en el sector llegó a 2.250.

Frente a estos hechos, el biministro Daniel Mas sostuvo que “la vida y la integridad física de nuestros trabajadores son un valor intransable que debe anteponerse a cualquier meta productiva o continuidad operacional”.