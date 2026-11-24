El senador socialista pidió a Kast frenar a Arenas, luego de que la autoridad afirmara que el partido está en “decadencia”.

Las críticas del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, al Partido Socialista (PS) provocaron una nueva reacción desde la colectividad, donde el senador Fidel Espinoza cuestionó duramente al subsecretario.

En este contexto, el parlamentario calificó de “torpe” al representante de La Moneda y pidió al Presidente José Antonio Kast que intervenga. A su juicio, los cuestionamientos de Arenas no solo afectan la relación con el socialismo, sino que también generan dificultades para el propio Ejecutivo.

“Lo único que hace es poner más gasolina en los incendios que el propio gobierno tiene”, sostuvo.

La controversia se originó luego de que Arenas acusara al PS de haberse convertido en una “oposición intransigente” y hablara de una “decadencia” de la colectividad, en el marco de la polémica por el denominado caso Firmas.

El episodio suma un nuevo flanco de tensión para el subsecretario, quien anteriormente debió disculparse por sus dichos sobre el Partido de la Gente (PDG).

Fidel Espinoza arremetió contra Gonzalo Arenas

“El Gobierno tiene un problema, tiene varios ministros que no van en la línea de lo que quiere el presidente, que es que le vaya bien al país. Quiroz entre otros”, planteó.

Luego dirigió sus cuestionamientos directamente al subsecretario: “Hoy día el gran error fue haber colocado un ministro torpe como el ministro Arenas”, afirmó.

Espinoza también rechazó que las declaraciones del vocero representen la postura de todos los integrantes del Partido Socialista. En ese sentido, aseguró que existen sectores de la colectividad interesados en que la actual administración tenga una buena gestión.

“Cuando él aparece hoy día criticando de una manera desmesurada al Partido Socialista, su integridad, es no entender que hay muchos dentro del Partido Socialista que queremos que le vaya bien a Chile”, señaló.

“Más que el partidismo, que le vaya bien a Chile, combatiendo la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción”, enfatizó.

Finalmente, Espinoza llamó al mandatario a intervenir frente a los dichos de su subsecretario. “Sus palabras son absolutamente desproporcionadas y creo que el presidente debiese llamarle la atención. Porque lo que hace, de una u otra manera, es provocar un daño a su propio gobierno”, sentenció.