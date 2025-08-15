InnovaSummit 2025 reunirá en Santiago a líderes globales de innovación y venture capital

Entre los invitados confirmados figuran Thamara Prado (Natura Ventures), David Burrieza (Indra Group), Fabrizio Carbone (IBM), Jonh Jairo (ADL Digital Lab, Grupo Aval) y Taíla Lemos (VALE Ventures), además de CEOs y ejecutivos de los corporativos más relevantes del país.

Durante dos días, Santiago será el punto de encuentro de los principales corporativos, fondos de venture capital, startups y líderes del ecosistema tecnológico de la región. El InnovaSummit 2025 promete convertirse nuevamente en un espacio clave para debatir, conectar e impulsar nuevas oportunidades en torno a la innovación abierta.

El evento, que se desarrollará el 27 y 28 de agosto en el Centro Parque del Parque Araucano, combina networking de alto nivel, conferencias magistrales con expertos internacionales, presentaciones de startups y desafíos estratégicos por industria. Desde su creación, el encuentro se ha consolidado como un catalizador de alianzas que están transformando los negocios en América Latina.

“Este año las temáticas estarán centradas en Corporate Venturing, Corporate Venture Capital y culturas de innovación para integrar nuevas tecnologías al negocio. Contaremos con grandes speakers internacionales que participarán en diversas actividades a lo largo de estos dos días dedicados a la innovación corporativa”, destacó Laura Chicurel, fundadora de Innova360, organizadora del evento.

Entre los invitados confirmados figuran Thamara Prado (Natura Ventures), David Burrieza (Indra Group), Fabrizio Carbone (IBM), Jonh Jairo (ADL Digital Lab, Grupo Aval) y Taíla Lemos (VALE Ventures), además de CEOs y ejecutivos de los corporativos más relevantes del país.

Uno de los puntos centrales serán los cuatro desafíos de innovación industrial patrocinados por grandes empresas: Smart Factories (Coca-Cola Andina), Servicios Financieros (Indra Group), Construcción Inteligente (Melón) y Venture Capital (Kayyak Ventures y Taram Capital). A través de la plataforma Innovaconnect, se convocó a startups de toda la región, recibiendo cerca de 100 postulaciones de nueve países. Finalmente, 20 fueron seleccionadas para presentar sus propuestas ante corporativos, fondos de inversión y actores del ecosistema, además de exhibir en el showroom de startups.

La programación incluye mesas de expertos, salones sectoriales, paneles de profundización y espacios de networking que reunirán a más de 700 asistentes en un solo lugar.