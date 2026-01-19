Tenpo Bank recibe autorización final para operar: cómo funcionan los neobancos y en qué se diferencian de la banca tradicional

La Comisión para el Mercado Financiero entregó el VB final a la entidad para comenzar a operar de aquí a un año como máximo.

Este lunes, Tenpo recibió la autorización final para operar como banco bajo el nombre de Tenpo Bank, completando así la tercera y última etapa del proceso para ingresar formalmente al sistema bancario chileno, aunque con un modelo distinto al de la banca tradicional. Se trata de un neobanco, un concepto propio de la industria financiera que describe a entidades que operan principalmente de forma digital y con estructuras más livianas.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que el proceso de licenciamiento fue concluido exitosamente. La entidad ya contaba con la autorización de existencia y, con este último hito, se acredita que Tenpo Bank Chile se encuentra preparado para desarrollar su giro bancario, el que deberá iniciar en un plazo máximo de un año.

Tenpo fue cofundada por Fernando Araya como una fintech y cuenta con el respaldo del grupo peruano Credicorp, que invirtió en la compañía a través de Krealo, su brazo de inversiones abiertas.

¿Cómo opera un neobanco?

Si hace algunas décadas tener una cuenta bancaria era un privilegio, hoy el acceso al sistema financiero se ha masificado. Las personas no solo operan con bancos tradicionales, sino también con cuentas de provisión de fondos, utilizadas por actores tan diversos como Metro, cooperativas de ahorro y crédito y plataformas como Mercado Pago.

En este ecosistema, las tarjetas y cuentas no necesariamente cuentan con respaldo físico, lo que no impide realizar pagos, retiros de dinero o inversiones. Los neobancos concentran su oferta en servicios básicos, priorizando la digitalización de procesos y una menor estructura operativa.

Una de las principales diferencias con la banca tradicional es el uso intensivo de algoritmos y análisis de datos, que permiten personalizar la experiencia de los usuarios, ajustando productos, límites y recomendaciones según el comportamiento financiero de cada cliente.

A ello se suma una estructura de costos más reducida, lo que en la práctica se traduce en tarifas de mantención más bajas o derechamente inexistentes en algunos productos, en comparación con los bancos tradicionales.

La operación es 100% digital: no existen sucursales ni ejecutivos presenciales. No obstante, desde estas entidades sostienen que esto no implica menores estándares de seguridad. Por el contrario, al estar construidos sobre infraestructura tecnológica moderna, pueden incorporar nuevos servicios en plazos más acotados.

“Al estar constituidos sobre plataformas actuales, pueden sumar nuevos servicios en semanas y no en años”, explican desde Tenpo en sus comunicaciones públicas.

Según cifras difundidas por la compañía, Tenpo cuenta con 2,5 millones de clientes, con foco en ampliar el acceso al sistema financiero.

Ganando presencia

Mientras concreta su ingreso al mercado como banco, Tenpo ha incrementado su visibilidad. Recientemente, la compañía cerró un acuerdo para convertirse en el medio de pago oficial del del club deportivo Colo-Colo, en una estrategia de posicionamiento de marca previa al inicio formal de sus operaciones bancarias. También han señalado que una vez en operación les gustaría ser parte de la Asociación de Bancos.