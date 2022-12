La petición que le hizo Priscilla Vargas a Max Luksic en Tu Día

15 de Diciembre de 2022

Priscilla Vargas se dirigió al director ejecutivo de Canal 13 ante el look veraniego con el que llegó José Luis Repenning.

Priscilla Carolina Vargas Abuhadba, periodista y animadora, comenzó la edición de este jueves de Tu Día destacando el look que lucía José Luis Repenning.

Para esta jornada, que estará marcada por las altas temperaturas en Santiago, el periodista quiso cumplir sus labores en el programa con shorts y una camisa.

“Perdón por la pantruca, pero dijimos, hay que ponerse en onda“, advirtió el animador del matinal de Canal 13 por su look veraniego.

“¿Qué les parece el look de Repe?“, preguntó Priscilla Vargas en el estudio, recibiendo la aprobación de quienes estaban detrás de cámara.

Repenning, por su parte, advirtió que “mi mamá me va a decir mijito por Dios cómo se pone shorts cortos“, y que aún así “no dejo de ser serio porque me pongo short“, por las entrevistas que realizará en Tu Día.

Además, aprovechó de confidenciar que en Mega, una vez, condujo el noticiario central con short, lo que no se vio en cámara. “Me sentí tan mal, porque encontré que era una falta de respeto al trabajo. El engaño, no. Nunca más lo hice”, reconoció.

La solicitud de Priscilla Vargas a Max Luksic

Ante el veraniego look de José Luis Repenning, Priscilla Vargas aprovechó las cámaras para dirigirse al director ejecutivo de Canal 13, Max Luksic.

“Nosotros podríamos instalar una nueva norma aquí, porque los hombres sufren en verano. Las mujeres podemos usar vestidos, faldas, shorts de tela, chalas, pero el hombre sufre en verano. Empleadores, ustedes que tienen trabajadores a cargo, déjelos venir con short”, comenzó señalando.

Luego, se dirigió al propio Luksic. “Voy a hablarle a don Max. Queremos hacerte una solicitud, a nombre de todo el canal. Sé que una de las normas importantes de este canal es usar la credencial, pero podríamos sumar una nueva“, propuso Priscilla Vargas.

Junto a eso, agregó que “cuando haga mucho calor, ¿es posible que nuestros compañeros de trabajo puedan venir con short? Lo dejo instalado”.

“Nos va a mandar la respuesta por interno, ahora, si nos viene a visitar al estudio, mucho mejor todavía. Vamos a ver qué dice el jefe”, cerró.