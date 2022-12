La pregunta sobre Claudia Conserva que Yazmín Vásquez tuvo que contestar en Juego Textual

20 de Diciembre de 2022

En la sección "Boomerang", fue Ignacio Gutiérrez quien le realizó la pregunta a Yazmín Vásquez.

Claudia Marcela Conserva Pérez, animadora de televisión, se encuentra actualmente fuera de la pantalla chica debido al tratamiento contra el cáncer que inició hace unos meses.

La ex conductora de Milf trabajó durante años junto a Yazmín Vásquez en dicho programa de TV+, eso hasta la salida de la periodista, lo que habría producido un distanciamiento entre ambas.

Sobre esto se refirió Vásquez la noche de este lunes en el programa Juego Textual de Canal 13, donde contaron con la presencia de Ignacio Gutiérrez.

De hecho, en la sección “Boomerang” el animador de televisión tuvo la oportunidad de realizarle una pregunta a alguna de las panelistas, eligiendo a su colega.

Allí le preguntó sobre la relación que mantiene Yazmín Vásquez actualmente con Claudia Conserva, en medio de su tratamiento contra el cáncer.

“¿Tú volverías a trabajar con ella? Pero también me gustaría escuchar tu reflexión sobre cómo un amigo tan entrañable, cuando estás distanciado y está enfrentando algo tan extremo”, fue la consulta de Gutiérrez a Yasmín Vásquez.

“La respeto mucho”

De entrada, la periodista quiso aclarar que “nunca he dejado de ser amiga de ella y sí volvería a trabajar, obviamente, porque lo pasé muy bien y creo que todo el mundo sabe”.

“Por el cariño que le tengo a ella y su familia, los respeto mucho, la adoro, yo no me refiero a ella. Ella no lo está pasando bien, por lo tanto, prefiero restarme, porque todo lo que diga o no diga da para malas interpretaciones“, acotó la panelista de Juego Textual.

Esto último, explicó Yazmín Vásquez, debido a que “ya me ha pasado antes, cuando yo he hablado de ella en buena onda la gente me ataca y dice que me cuelgo de ella”.

Junto con eso, precisó que a Claudia Conserva “la respeto mucho. Lo único que quiero igual que todo el mundo es que salga lo más rápido de esto. Que esto haya sido una mala pesadilla, que se vaya el cáncer maldito y se recupere”.