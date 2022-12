Ignacio Gutiérrez recordó su bullada salida de Chilevisión: “Querían que fuera el tío gay”

20 de Diciembre de 2022

Ignacio Gutiérrez aseguró que se vio obligado a salir del clóset a raíz de la demanda contra Chilevisión.

Ignacio José Gutiérrez Castillo, periodista, fue el invitado en la edición de este lunes del programa Juego Textual de Canal 13, donde se refirió a lo que fue su bullada salida de Chilevisión.

Fue Rayén Araya quien el consultó sobre este episodio en su carrera, donde terminó demandando al canal por discriminación.

“Me dijeron que los homosexuales no podíamos conducir programas de televisión. Y me presentaron a un actor que iba a ser mi coach para ser más amanerado y ser el homosexual del programa. Querían que fuera el tío gay“, recordó el comunicador.

Ignacio Gutiérrez reconoció que, en ese entonces, “era menos doloroso que me echaran. Fue un gran sufrimiento, no me he recuperado”.

Para el entonces animador del matinal de Chilevisión, que en ese entonces llevaba por nombre La Mañana, tomar el curso legal a lo ocurrido tuvo un gran costo personal.

“Yo no había salido del clóset porque cada persona tiene su tiempo. Pero para poner la ley Zamudio tuve que salir del clóset (…) Pasé dos meses encerrado en mi casa, medicado. Cuando salía recibía insultos homofóbicos”, recordó.

Sobre las consecuencias que perduran hasta hoy, Ignacio Gutiérrez dijo que no ha podido volver a sentirse cómodo en televisión. “Ahí yo me bloqueé en la confianza. Yo era muy distinto antes, me entregaba, confiaba, hacíamos equipo, y hoy me cuesta mucho“, aseguró.

“Después de seis años de terapia, cuando estoy en equipos grandes siento que me van a hacer daño, porque me pasó. Me encantaría ser el Nacho de antes pero no he podido“, confesó.

Ignacio Gutiérrez y el rol que cumplió Francisca García-Huidobro

En otra sección de Juego Textual, llamada “¿Con quién te quedas?”, Ignacio Gutiérrez fue consultado por su opinión respecto a varios de sus amigos televisivos.

Entre ellos se encontraba Francisca García-Huidobro, con quien fue categórico debido al importante rol que jugó en su demanda contra Chilevisión.

“En algo en lo que no estaba involucrada, y trabajando en un canal con el que yo tenía un juicio, decidió arriesgar todo lo que tenía por apoyarme a mí y evitar la discriminación“, dijo sobre la ex animadora de Primer Plano, destacando que otras dos personas que fueron testigos suyos en el juicio fueron Pamela Díaz y Chiqui Aguayo.