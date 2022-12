Rodrigo Sepúlveda se defiende de las críticas: “Yo no me voy a quedar callado”

26 de Diciembre de 2022

Rodrigo Sepúlveda fue duramente criticado en redes luego de que un entrevistado lo parara en seco.

Rodrigo Sepúlveda Lara, periodista y conductor de noticias, se defendió de las críticas que recibió luego de la conversación que mantuvo con uno de los afectados por el incendio forestal que se registró en Viña del Mar la semana pasada.

Fue el sábado cuando el sujeto le reconoció ante las cámaras de Meganoticias Alerta que había perdido su trabajo, por lo que el comentarista deportivo quiso ayudarlo a conseguir uno nuevo. Sin embargo, y pese a las intenciones del comunicador, el entrevistado lo paró en seco.

“Rodrigo, por favor, discúlpame, te voy a interrumpir… Yo no estoy pidiendo trabajo. Me he ganado la vida sin andar pidiéndole trabajo a nadie, simplemente me he ganado la vida con mis conocimientos y la fuerza que Dios me da”, le dijo a Rodrigo Sepúlveda.

Esta situación provocó una ola de críticas en contra del rostro de Mega, quien al día siguiente quiso aclarar la situación y defenderse ante las cámaras.

1/2 URGENTE 🔴🚨! No Rodrigo Sepúlveda! Así NO!



Trató de viejo a un damnificado y pidió trabajo por él, este lo para en seco y le dice:



"No estoy viejo, no necesito trabajo, necesito reconstruir mi casa".@rodrigosepu

Mónica Pérez#Incendio #Viña pic.twitter.com/OYcTPNvHiu — Mr. Ranger Rojo (@MrRangerR1) December 24, 2022

Las declaraciones de Rodrigo Sepúlveda

Rodrigo Sepúlveda aprovechó la tribuna que le entrega Meganoticias Alerta y salió a acallar las críticas que surgieron en redes sociales en su contra.

“Si alguien públicamente dice que no tiene trabajo y yo puedo hacerlo masivo para que alguien le dé una mano, yo no me voy a callar. Si él no quiere, tiene todo el derecho a decirme que no”, comenzó señalando.

En esa misma línea, el periodista aseveró: “¿Saben cuántas veces hemos conseguido trabajo acá, en este humilde noticiero? Muchas veces y la gente termina feliz. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a sentar acá con miedo por lo que pueda decir alguien”.

“Si hay gente que necesita algo y yo puedo ser el vehículo para que alguien lo consiga, lo voy a seguir haciendo. Igual como ayer le pegaron a Pailita porque fue ayudar, yo no me voy a callar con eso”, insistió.

Por último, Rodrigo Sepúlveda aseguró que “prefiero gente solidaria a gente que está tirando solo dardos a través de una pantalla de computador. Yo prefiero a la gente que ayuda“.