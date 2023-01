Daniel Alcaíno explica su quiebre con Berta Lasala: “Estamos separados, pero viviendo todavía juntos”

27 de Enero de 2023

“Es algo que no te pasa todos los días, es súper triste. Yo tenía una relación con Berta hace 21 años, con un hijo, pero fue conversado", indicó el actor.

El actor Daniel Alcaíno se refirió a su reciente quiebre con Berta Lasala, tras más de 20 años de relación, además de su próximo desafío en el Festival de Viña del Mar 2023.

El artista, que fue entrevistado por Mauricio Pinilla en su espacio Fuera del Área de Agricultura TV, reconoció estar muy afectado por el fin de la relación.

“Es algo que no te pasa todos los días, es súper triste. Yo tenía una relación con Berta hace 21 años, con un hijo, pero fue conversado. No hay infidelidades, no fue por algo en específico. Tenemos 50 años, estamos jóvenes aún y conversamos con nuestro hijo. De hecho, todavía vivimos juntos, compartimos la misma casa, pero claro somos amigos y no pareja. Es un proceso y el tiempo lo dirá, no sabemos y hay que vivirlo”, puntualizó.

Daniel Alcaíno apuntó que “claramente en algún momento vamos a vivir en casas separadas y ahí viene también como decía mi abuelo ‘el caldo de cabeza’, si es que la echo de menos. Pero el tiempo es mi mejor aliado, siempre con tranquilidad (…). Nunca se sabe si habrá una reconciliación, la vida da tantas vueltas sobre todo cuando hay una familia y hubo tanto amor, con Berta viví una vida hermosa, ahí estamos”, relató.

Pero la separación no es el único momento complicado que ha enfrentado en los últimos días, ya que su presentación como Yerko Puchento en el Festival de Puente Alto terminó entre pifias.

“Fue una prueba de fuego, un callejón oscuro porque iba preparado para otro público, como Lucho Jara, Gondwana. Entonces, tengo 50 años y el humor es bastante diferente, nosotros nos dirigimos al menos para la gente adulta, casada que padece las cuentas y lo político. Entonces, hay jóvenes que obviamente están en el teléfono no ven política y no cachan que es un ministro. Si hablo de Izkia, el avión de la Izkia, no cachan. No le quiero echar la culpa al público, fue difícil, pero creo que, si pasamos esa prueba de fuego, estamos preparados para Viña”, argumentó.

A pesar de esta experiencia, Daniel Alcaíno espera que esto no se replique sobre el escenario de la Quinta Vergara.

“Nunca he actuado para 20-25 mil personas, entonces es complicado porque a veces uno tiene que esperar esa risa para tirar el siguiente chiste, pero tiene que estar muy consciente que el elástico no se guatee ni se corte. Es mantener el elástico tenso con el público, que esté rico y a veces cuando la pausa se convierte en bache es peligroso”, sentenció.