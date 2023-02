Paul Vásquez se candidateó para reemplazar a Yerko Puchento en Viña 2023

14 de Febrero de 2023

Paul Vásquez entregó un único gran motivo para que lo consideren como reemplazo de Yerko Puchento para el Festival de Viña del Mar 2023.

Paul Vásquez Vergara, conocido como El Flaco, se candidateó para reemplazar a Yerko Puchento durante la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2023.

Esto, luego de que este lunes se confirmara que el personaje interpretado por Daniel Alcaíno no se subirá a la Quinta Vergara debido al cambio de artistas que se produjo la noche del 20 de febrero, tras la salida de Maná.

La organización comunicó que Tini Stoessel y Emilia serán las artistas de dicha jornada, cambiando radicalmente el público, por lo que el actor nacional decidió dar un paso al costado por no ser la audiencia que esperaba para su show.

Por lo mismo, durante estos días el Festival de Viña del Mar 2023 busca un reemplazante para Yerko Puchento, motivo por el cual Paul Vásquez alzó la voz, asegurando que era la mejor carta para sumarse al evento.

“A mí me da lo mismo que noche. Mi humor es transversal. No tendría problemas“, aseguró el ex integrante de Dinamita Show a LUN.

La defensa de Paul Vásquez a Daniel Alcaíno

Durante la entrevista, Paul Vásquez aprovechó la oportunidad de defender a Daniel Alcaíno, actor tras Yerko Puchento, de las críticas que recibió por bajarse, una semana antes, del Festival de Viña del Mar.

“Creo que Daniel (Alcaíno) está cuidando a su personaje. Era un riesgo presentarse frente a adolescente”, señaló, tomando en cuenta el público que estará la noche del 20 de febrero.

Y es que las rutinas de Yerko Puchento se han caracterizado por ser contingentes y con contenido político, por lo mismo, indicó Paul Vásquez, “en general, hay muchos jóvenes que no están ni ahí con la política, les da lo mismo y si son más chicos, más alejados están de esos temas”.