Así fue el debut de Simón Oliveros en el Buenos Días A Todos

15 de Febrero de 2023

Simón Oliveros inició a las ocho de la mañana su labor en el matinal de TVN.

Compartir

Simón Oliveros, periodista, tuvo su debut oficial por las pantallas de TVN como el nuevo notero del Buenos Días A Todos.

A las ocho de la mañana en punto, el comunicador llegó hasta un centro deportivo para conversar con María Luisa Godoy, quien está a días de asumir la conducción del Festival de Viña del Mar.

“Me encomendaron una misión de aquellas. Me dijeron tendrás una misión relevante: vamos a buscar a la Mari Godoy“, comentó Simón Oliveros en su primer despacho en el Buenos Días A Todos.

Eso sí, el notero del matinal de TVN tuvo que esperar varios minutos, puesto que, aunque tenían programado que María Luisa Godoy apareciera desde el minuto uno, fue pasadas las 08:30 horas cuando la vimos en pantalla.

El despacho de Simón Oliveros

En este primer despacho en el Buenos Días A Todos, Simón Oliveros conversó con María Luisa Godoy sobre lo que se viene para ella en una nueva edición del Festival de Viña del Mar 2023.

Junto con eso, también reveló el nuevo look que está armando para el certamen. “Me fui a hacer un poquito de iluminación (en el pelo) y quedé como Bolocco Cecilia. Fui a que me lo bajaran y me lo bajaron y este es el resultado. Imagínate como había quedado”, comentó la animadora.

Posterior a ello, se disculpó en pantalla por el atraso y dejar esperando a Simón Oliveros, y que todo esto se debe a los nervios que le genera que queden solo días para volver a la Quinta Vergara.

“Llevo tres días desvelada, me despierto a las 3 de la mañana. Me puse tan nerviosa y me fui a estudiar los libretos. A las 6 AM volví a la cama y me quedé dormida. Por eso me atrasé”, explicó Godoy, cerrando así el despacho.