La nueva complicación de salud que sufrió Gabriel Prieto y que lo obligó a ser hospitalizado

16 de Febrero de 2023

A pocas semanas de haber sido dado de alta, Gabriel Prieto tuvo que volver a ser internado.

Gabriel Antonio Prieto Escobar, actor chileno, tuvo que ser nuevamente internado de urgencias luego de sufrir un derrame en un pulmón, a pocas semanas de haber sido dado de alta.

El intérprete pasó, anteriormente, unos cuatro meses hospitalizado en la UCI debido a las complicaciones de salud que sufrió tras contagiarse de COVID-19.

Esta nueva y delicada situación la dio a conocer el propio Gabriel Prieto a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video en el que entregó detalles de su situación.

“Amigos cercanos y amigos lejanos, solo quiero mandar este mensaje para decirles que lamentablemente, después de una semana en la casa, tuve que volver de nuevo al hospital porque estoy con un derrame en el pulmón“, comentó en el registro.

En el detalle, Gabriel Prieto contó que “cuando llegué de nuevo, me sacaron un litro y medio de líquido del pulmón, y mañana me tienen que sacar más. Aquí estoy a la espera de nuevo, con toda la fe, pero aburrido como no les puedo explicar“.

“Pedirles que sigan rogando por mi salud, yo pronto voy a estar de vuelta, pero toda la ayuda y la buena onda se agradecen tanto, tanto, como ustedes no se imaginan”, cerró el intérprete.

Diversas figuras como Javiera Contador, Adriano Castillo, Claudia Pérez, Lorena Capetillo, entre otros, le desearon una pronta recuperación.

Las complicaciones de salud de Gabriel Prieto

Hasta hace unas semanas, Gabriel Prieto pasó cuatro meses internado por complicaciones de salud que sufrió tras contagiarse de COVID-19.

El estado de salud del actor era delicado, sobre todo luego de que sufriera una falla multiorgánica, situación que motivó a diversos colegas, como Magdalena Max-Neef, a pedir que oraran por su mejoría.

Finalmente, a fines de enero, Gabriel Prieto fue dado de alta, logrando pasar solo un par de semanas en su hogar, hasta que sufrió esta nueva complicación.