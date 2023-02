“Todo se empezó salir de contexto”: qué dijo Alejandro Fernández sobre videos en presunto estado de ebriedad

20 de Febrero de 2023

Alejandro Fernández conversó con la prensa a poco más de 24 horas de su show en el Festival de Viña del Mar.

Compartir

Alejandro Fernández Abarca, cantante de mariachi y pop latino mexicano, se reunió con la prensa acreditada del Festival de Viña del Mar 2023 en la antesala de lo que será su regreso a la Quinta Vergara este martes.

En la oportunidad, el hijo del fallecido Vicente Fernández se refirió a los videos que se viralizaron hace unos días en redes sociales, donde aparecía en aparente estado de ebriedad durante un concierto en México.

“Pienso que corren muy rápido los chismes”, dijo Alejandro Fernández de entrada y explicó que “era mi primera presentación que tenía en el año, estaba muy contento y tenía cerca dos o tres meses que no había había probado alcohol”.

En esa misma línea, dio a entender que no fueron las bebidas alcohólicas lo que lo dejara en mal estado, sino que todo tuvo que ver con algo más emocional. “La verdad que todo se empezó salir de contexto, gente que no me quiere es la que sube esos videos”, señaló.

“Usaron los únicos momentos donde me veía remal, fue una cosa que aprendí, que sucedió en mi vida me ha pasado ya me ha pasado dos veces, pero me sirvió“, indicó.

Alejandro Fernández se presentó en el palenque de la feria de León en Guanajato y fue grabado mientras daba su recital. Difícil….. pic.twitter.com/nXV4XnIvGl February 7, 2023

La explicación de Alejandro Fernández

Alejandro Fernández precisó que lo que ocurrió en ese entonces fue que, sumado a un par de tragos que había bebido, se emocionó al ver a su hijo cantar y que eso lo hizo recordar a su fallecido padre Vicente Fernández.

“Me ganó la emoción, me recordó a mi padre y empecé a llorar. Lloré como un bebé por todo el recuerdo y me quedé con los ojos hinchados”, dijo, contribuyendo a la mala imagen que se difundió en redes sociales. “Entonces, físicamente no me veía tan bien. Creo que se salió todo de contexto”, añadió.

Por último, Alejandro Fernández acotó: “A las personas que se sintieron mal, pienso que esto me va a ayudar a no repetirlo, y medir mis sentimientos“.