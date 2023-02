La curiosa pregunta que recibió Camilo en su conferencia de prensa en Viña 2023

24 de Febrero de 2023

El cantante Colombiano se quedó sin palabras para la consulta que le hizo una periodista.

Camilo Echeverry Correa, conocido simplemente como Camilo, llegó durante la madrugada de este viernes para ser parte de la última noche del Festival de Viña del Mar 2023.

Pasadas las dos de la tarde, el cantante colombiano se reunió con los medios acreditados para responder todas las consultas en lo que será su debut no solo en el certamen, sino también en el país.

En medio de la conversación que se generó en una de las salas del Hotel Sheraton Miramar, hubo una curiosa pregunta que recibió Camilo y que no supo responder.

Fue una periodista de Univisión quien le planteó que “dado que tienes una vida espiritual, mística“, aprovechó la oportunidad de consultar: “¿Piensas que los globos que han aparecido en Estados Unidos pueden ser producto de objetos no identificados, por ejemplo?“.

Camilo no pudo evitar soltar una carcajada y reconoció que “esa no la vi venir“, sin poder dejar de reírse ante lo particular que había sido la pregunta.

“¡Wow, lo que preguntaste! ¡Qué increíble! Me da mucha curiosidad que preguntes eso. ¿Lo venías ya pensando: Cuando vea a Camilo le voy a preguntar por los globos o dijiste se te acaba de ocurrir?”, consultó.

Sin respuesta

El colombiano Camilo admitió que no sabía qué responder y contó que “estaba con mi manager acá atrás y hablamos y me decía Lo que te preguntes, tú sabes lo que vas a responder. Ahora me doy cuenta que definitivamente no“, dijo, causando risas entre los periodistas.

“Yo tengo una jefa de prensa que me dice Cuando te pregunten algo muy extraño, tú vas a encontrar la manera de llevarlo a tu carrera. Pero en esta no tengo ni idea cómo“, indicó.

Por último, Camilo aseguró que “no he guardado silencio, pero uno debería guardar silencio con las cosas en las que no tiene nada interesante que decir y como no tengo absolutamente nada interesante que decir en ese universo, de pronto el siguiente que venga puede tener una respuesta más interesante”.

“Yo, perdón… Muy bueno”, dijo, dando por cerrado el tema, confirmando que no tenía respuesta alguna.