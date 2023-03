VIDEO – La pregunta que incomodó a Ana de Armas en los Premios Oscar

13 de Marzo de 2023

Ana de Armas no pudo evitar corregir al periodista de TNT que la entrevistó en la alfombra roja de los Premios Oscar.

Compartir

Ana Celia de Armas Caso, más conocida como Ana de Armas, figuraba como una de las nominadas a Mejor Actriz en esta edición de los Premios Oscar. Sin embargo, el galardón quedó en manos de Michelle Yeoh, por su interpretación en Everything Everywhere All At Once.

La actriz cubana vivió una noche de ensueño, la que comenzó con un incómodo momento que ocurrió durante su paso por la alfombra roja, cuando se acercó a conversar con el periodista Axel Kuschevatzky de TNT.

La protagonista de la película Blonde fue consultada por sus inicios en Hollywood. “La gente no sabe el esfuerzo que significó este viaje… Venir a Estados Unidos, dormir durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer“, decía el comunicador, provocando que Ana de Armas ya hiciera notar en su rostro que no entendía nada.

“¿De quién?“, le preguntó la intérprete, a lo que Kuschevatzky le respondió: “digo, la gente que te ayudó“. Pero, de manera tajante, le aclaró que “yo no viví en ningún sillón“.

El periodista de TNT intentó arreglar la situación y terminó cerrando su intervención preguntándole a Ana de Armas si su llegada a los Oscar es “una recompensa completamente merecida“.

“Sí, por supuesto, han sido años de mucho trabajo y esfuerzo y de sacrificio, y de dejar gente atrás y de arriesgar. Pero yo creo que esos son los frutos”, respondió la actriz. Posterior a esto, la entrevista llegó a su fin.

La nominación de Ana de Armas

Ana de Armas consiguió su primera nominación a los Premios Oscar por su rol como Marilyn Monroe en la película Blonde.

En esa categoría se enfrentaba a Michelle Yeoh por Everything Everywhere All At Once; Cate Blanchett por TÁR; Andrea Riseborough por To Leslie y Michelle Williams por The Fabelmans.

La estatuilla finalmente recayó en manos de Yeoh, convirtiéndose en la primera actriz asiática en obtener el premio.