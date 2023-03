VIDEO – Las canciones que Bad Bunny interpretó en el Carpool Karaoke con James Corden

15 de Marzo de 2023

Bad Bunny repasó algunos de sus éxitos, pero también interpretó otros temas significativos para él.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, fue el protagonista del conocido y popular Carpool Karaoke que James Corden realiza en su late show.

La sección fue popular años atrás donde participaron otros artistas como OneDirection, Adele, Lady Gaga, Justin Bieber, Selena Gomez, BTS, entre otros.

Allí el intérprete puertorriqueño conversó con el animador sobre el origen de su apodo artístico, sobre por qué llegó tarde a la ceremonia de los Grammy 2023 donde realizó el acto inicial, el concierto que realizó en el techo de una estación de servicio, entre otros temas.

En la oportunidad, Bad Bunny también se dio el tiempo para mostrar sus dotes con el dibujo, un pasatiempo que disfrutaba cuando era un niño. James Corden no se quiso quedar atrás y también realizó un retrato del artista.

¿Qué canciones cantó Bad Bunny en el Carpool Karaoke?

Como es clásico en el Carpool Karaoke, Bad Bunny cantó junto a James Corden algunas canciones de su repertorio como lo son “Dákiti“, “I Like It” y “Titi Me Preguntó“.

Pero el animador también lo sorprendió con otros temas como “Break Free” de Ariana Grande junto a Zedd, puesto que tiene un especial significado para el puertorriqueño.

“Esta es la canción en inglés que más conozco… La letra. Yo escucho mucha música en inglés, me gusta, pero…”, decía, cuando interrumpió la conversación para cantar con fuerza el coro.

Para cerrar el Carpool Karaoke, James Corden junto a Bad Bunny interpretaron el éxito de Harry Styles llamado “As It Was“.