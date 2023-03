Julia Vial reveló el particular motivo por el que descartó conducir el Buenos Días A Todos

17 de Marzo de 2023

Julia Vial será parte del episodio de este sábado de La Divina Comida, donde se referirá a la oferta que recibió por parte de TVN años atrás.

Julia Beatriz Vial Cuevas, periodista y animadora de televisión, será una de las invitadas al episodio de este sábado de La Divina Comida, oportunidad en la que se referirá a la oferta que recibió por parte de TVN para sumarse al Buenos Días A Todos años atrás.

Mientras se celebraba la cena en su casa junto al ministro Juan Carlos Muñoz, la actriz Schlomit Baytelman y el animador Leo Caprile, fue este último el que le consultó respecto a esta posibilidad.

“¿Es verdad que a ti te ofrecieron irte al Buenos Días A Todos en su mejor momento y dijiste que no?“, le preguntó el comunicador.

Ante esto, Julia Vial confirmó que efectivamente así había sido. “Si po’, estaba Felipe (Camiroaga), estaba no sé si la Tonka o la Carola de Moras, no me acuerdo bien”, comenzó contando.

La actual animadora de La Red reconoció que se negó porque “me gustaba carretear po’, y eso era llegar a las siete de la mañana, yo dije no, gracias buena onda, pero es muy temprano para mí“.

Julia Vial y el horario matinal

Mientras estuvo en Canal 13, donde encabezó el programa Pantalla Abierta, Julia Vial recordó que cuando dicho espacio llegó a su fin, la ubicaron en Con Ustedes junto a Julio Videla, el cual finalizó cinco meses más tarde.

“Éramos como los sepultureros donde nos mandaban íbamos matando programas“, aseguró.

Posterior a dicho proyecto, llegó a En Boca de Todos y “había que llegar al canal a las 04:30 de la mañana y salíamos al aire a las seis“.

Ahí, Julia Vial le confidenció al ministro Juan Carlos Muñoz que “yo iba por Santa María para abajo, cuando venían todos de Bellavista del carrete, caí en la fogata, no que en las brasas. Ahí dije nunca más voy a decir una pelotudez como esa, yo no trabajo en la mañana“.