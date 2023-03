Eduardo Fuentes celebra la llegada de “Pablete” Alvarado a TVN: “Hay confianza en lo que él hace”

31 de Marzo de 2023

Eduardo Fuentes, en conversación con EL DÍNAMO, destacó la trayectoria de "Pablete" Alvarado en matinales y el rol que ha cumplido en sus primeros días.

Eduardo Fuentes, animador de televisión, hizo un análisis de lo que ha sido su primer mes en la conducción del Buenos Días A Todos junto a María Luisa Godoy.

En conversación con EL DÍNAMO, el periodista reconoció, de entrada, que “pensé que iba a ser más difícil acostumbrarme al horario, pero no ha sido tanto”.

“Estoy muy contento con el mes, un mes turbulento, evidentemente, y de acostumbramiento, pero estoy feliz porque me gustan los temas que estamos abordando, me gusta cómo estamos abordando hoy día el matinal”, señaló.

En esa misma línea, Eduardo Fuentes destacó que “podemos jugar, podemos reírnos, pero podemos ser incisivos, nos damos ciertas libertades. Probablemente estar cuartos en rating nos permite hacer eso y estamos felices. Estamos trabajando con mucho ánimo y ganas”.

El animador del Buenos Días A Todos, también tuvo palabras para el rating que han marcado este primer mes y que los ubica en el cuarto lugar. En ese sentido, aseveró que “sabíamos que iba a ser difícil y nadie pretende hacer un cambio radical en términos de audiencia porque la audiencia en los matinales, como dice Pablete, son una costumbre, son un modo, es como el desayuno que te tomas en las mañanas”.

“Eso es un trabajo lento, es un proceso de fidelización con la audiencia lo que implica un desafío para nosotros de empezar a construir un programa que tenga una lectura, que la gente sepa lo que puede encontrar acá”, añadió.

A pesar de esto, Eduardo Fuentes aseguró que “a mí no me preocupa el tema rating, no es la principal preocupación. Si estuviéramos primero diría lo mismo, no todo se puede medir por el rating. Es un poco feo llevarlo solamente a la suma y resta de números”.

La llegada de “Pablete” Alvarado

La semana pasada, TVN anunció la llegada de Pablo “Pablete” Alvarado a la producción ejecutiva del Buenos Días A Todos, reencontrándose con Eduardo Fuentes, con quien trabajó anteriormente en Mentiras Verdaderas.

“Yo feliz de volver a trabajar con Pablete, es un gran profesional, un hombre que sabe mucho, particularmente de matinales“, dijo el animador.

Sobre estos primeros días, detalló que tras su arribo “está dándole un orden, una estructura al matinal. Tiene un ascendente importante sobre el equipo, hay confianza sobre lo que él hace y yo feliz de volver a trabajar con él“.