Las reacciones que dejó el saludo de cumpleaños de Mark Ruffalo a Pedro Pascal

2 de Abril de 2023

Este 2 de abril, Pedro Pascal cumple 48 años.

José Pedro Balmaceda Pascal, conocido como Pedro Pascal, celebra este domingo su cumpleaños número 48, oportunidad en que figuras del espectáculo y sus seguidores le han dejado varios mensajes en redes sociales.

Quien no quiso dejar pasar la oportunidad de festejar al actor chileno fue Mark Ruffalo, quien a través de Instagram publicó una fotografía junto al protagonista de series como The Mandalorian y The Last of Us.

“Enviando mucho amor a mi buen amigo. Qué alegría verlo prosperar. Es tan bien merecido. Feliz cumpleaños Pedro Pascal“, escribió el actor que interpreta a Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

La publicación de Mark Ruffalo rápidamente se viralizó y ya superó los 384 mil likes en la red social. Junto con eso, varios usuarios chilenos celebraron sus palabras a Pedro Pascal, quien en los últimos meses se ha convertido en una figura popular dentro de Hollywood.

“Los amamos a ambos“; “Somos el mejor país de Chile“; “Si es chileno es bueno“; “Todos amamos a Pedrito Pascal“; “En Chile, te amamos Mark“; “Me dio un infarto“; “Amados… Hermosos y humildes ambos“; “Único grande y chileno de pana“; fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación de Mark Ruffalo sobre Pedro Pascal.

