Caso Nayara Vit: ex pareja es detenida por eventual femicidio de la modelo

13 de Abril de 2023

Si bien en un primer momento se apuntó a un suicidio, la investigación derivó hacia la figura de su ex pareja, ya que grabaciones y mensajes daban cuenta de una discusión entre ambos momentos antes de su muerte.

A poco menos de dos años desde que se conociera la muerte la modelo brasileña Nayara Vit, el Ministerio Público informó que su ex pareja Rodrigo del Valle fue detenido, acusado de femicidio.

Carolina Fuentez, fiscal jefe de la Fiscalía de Género, detalló que la detención de Del Valle fue concretada por el OS-9 de Carabineros, a la espera de su control de detención y formalización.

Nayara Vit alcanzó notoriedad al ser una de las panelistas del recordado programa Toc Show, conducido por Juan Carlos Pollo Valdivia.

Su deceso ocurrió el 7 de julio de 2021, luego que se informara que cayó al vacío desde el edificio donde residía junto a Rodrigo del Valle y su hija Gaby de tres años.

Del Valle se refirió en noviembre de ese mismo año a las hipótesis que lo apuntaban como responsable del deceso de Nayara Vit, descartando su participación en una declaración entregada a Tu Día de Canal 13.

“Recordar cómo fue mi último día con Nayara me produce gran dolor, sobre todo porque aún no entiendo la razón por la cual ella ya no está con nosotros”, indicó Del Valle.

“Lamento que algunas personas hayan aprovechado este doloroso hecho para ganar figuración pública e intentar obtener réditos personales a través de la difusión de elucubraciones y mentiras, dejando plasmado en los medios de comunicación información falaz que solo causa más daño a quienes queríamos a Nayara”, recalcó, agregando que “confío, sin embargo, en que la investigación que lleva adelante la fiscalía será acuciosa y con dedicación a la verdad y no a las especulaciones, para que se pueda dar certeza sobre cómo ocurrieron los hechos pues, solo así, su hija, su familia y todos los que tuvimos la oportunidad de conocer y amar a Nayara, podremos encontrar algo de paz y consuelo”.